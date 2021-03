El entrenador del Elche, Fran Escribá, tuvo anteayer la primera reunión personal con el máximo accionista, Christian Bragarnik, que ha vuelto recientemente a la ciudad. De esta toma de contacto, el técnico extrae conclusiones positivas. "El análisis que ha hecho de la situación de futuro del club es esperanzador. Ha demostrado mucha confianza en nosotros y tiene un proyecto, que tiene que explicar él mismo cuando decida, muy bonito para el club. Un proyecto a largo plazo del que la ciudad, el club y la afición van a salir beneficiados".

El técnico franjiverde ha asegurado en rueda de Prensa que "mi primera impresión cuando contactó conmigo fue buena, mi relación con él es excelente y las conversaciones muy agradables y muy constructivas". Bragarnik es "un hombre de fútbol y eso es importante para los entrenadores, hablamos el mismo idioma".

Sobre posibles fichajes para esos dos puestos de jugador profesional que el club aún tiene vacantes, el preparador valenciano relataba que "a estas alturas no es fácil encontrar un refuerzo que sume. Si se encuentra, será bienvenido, pero ahora mismo confiamos plenamente en lo que tenemos. Estamos centrados en los 23 futbolistas con los que contamos, más los que se incorporan del filial, y confiamos en ellos para sacar esto adelante".

El rival

Sobre el Sevilla, Escribá reconoció que "han tenido menos descanso. Nosotros sí hemos contado con toda la semana para preparar el partido". Esto puede dar alguna "pequeña ventaja, tenemos opciones", pero "la dificultad va a ser muy grande por el enorme potencial del rival". El Sevilla "tiene una gran plantilla. No once o doce jugadores grandes, sino 20 o 22, muchos de ellos internacionales". Por tanto, puede que la dura eliminatoria copera ante el Barça "condicione el once titular" de Lopetegui, pero "espero lo mismo que han hecho toda la temporada. Al final son un gran equipo independientemente de las bajas o rotaciones que puedan tener mañana. El concepto de equipo está muy claro. Es intenso, agresivo, muy peligroso, con muy buena llegada y transiciones, defensivamente muy fuerte, poderoso en el balón parado. Eso está por encima de la elección individual del jugador que mañana pueda entrar al campo".

También cree lógico Escribá, que el cuerpo técnico del Elche "ha valorado de dónde vienen y el partido que tienen en pocos días frente al Dortmund, pero el Sevilla no va a cambiar su idea de juego". Pero "se les puede hacer daño con un muy buen partido, claro. Al final, para el entrenador no es fácil preparar un encuentro como este desde el punto de vista de cómo vendrá el rival, porque no sabes qué equipo va a poner. Por ello, nosotros nos hemos centrado mucho en lo que somos, en potenciar aquello en lo que hemos mejorado y en lo que creemos que podemos hacerles mucho daño".

Lesionados

"Rigoni, exclusivamente, ha sido descartado para jugar. El resto está todo el mundo disponible en estos momentos", apunta el míster, pero a la vez deja entrever que algunos futbolistas han entrenado menos por molestias y podrían no participar. Uno de ellos es el colombiano Johan Mojica. "La mejor noticia de esta semana es su recuperación tras salir en Granada, pero valoraremos si es conveniente o no su participación", apunta Escribá quien, como siempre, rechaza adelantar su once inicial ni su sistema de juego.

Sobre el apartado físico del grupo, el técnico franjiverde asegura que "me obsesiona a estas alturas de temporada que los jugadores lleguen frescos a los partidos. Solo doblamos sesión el miércoles y fue para trabajar el tema físico de forma muy analítica. Pero mejorar ahora el estado físico de los jugadores es muy complicado. La carga de partidos te condiciona mucho. Ya no puedes plantear los entrenamientos como una mini pretemporada, es imposible. Por ello estamos centrados en trabajar de forma analítica, sobre aquellas cosas que queremos mejorar, en lo futbolístico y, sobre todo, en que lleguen frescos a los partidos. Al final no sirve de nada pegarles una paliza enorme en los entrenamientos, que corran muchísimo y hagan muchos trabajos de fuerza, y luego que lleguen al partido y no puedan con la camiseta".

Escribá entiende que "el equipo no ha disputado mal ninguno de los tres partidos" en los que él ha actuado como técnico. "Con independencia de los resultados", remarca. "El equipo ha competido bien ante el Barcelona, con un resultado demasiado abultado, y contra el Granada, donde hubiera sido más justo el empate". A nivel de sistema, "los jugadores se han adaptado muy bien y creo que cualquier modificación que realicemos tanto en elección de jugadores como de sistema se van a adaptar bien. Esta parte me deja muy tranquilo".

El preparador recordó que "mi decisión de regresar al Elche fue mucho más fácil de lo que pensé. La mejor noticia hubiera sido que no me llamaran nunca, señal de que el equipo estaba tranquilo. Mi mayor alegría sería no estar aquí. Estoy absolutamente convencido de que lo vamos a sacar, pero si no ocurre, pues no creo que pierda el cariño de la gente, porque todos saben que yo he venido por la ciudad y por el equipo, porque los quiero y porque creo ese cariño, a la inversa, es igual. Por eso mi decisión de venir fue más fácil. Una mala noche pensando qué hacía, pero fácil pese a que la dificultad del reto sea muy grande. Estoy encantado de estar en Elche".

Sobre la afición, Escribá dijo que "si algo tienen claro, y esto lo puedo decir en nombre de los jugadores, es que lo vamos a dar todo. Y el que da todo no está obligado a más. Vine convencido de que esto lo vamos a sacar y así sigo pensando".