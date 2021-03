El Elche CF ha sumado tres puntos de oro al vencer al Sevilla FC, por 2-1, que permite a los franjiverdes salir, de forma provisional, de los puestos de descenso a expensas de lo que ocurra en el Cádiz-Eibar. El conjunto de Escribá, que le ganó claramente la partida a Lopetegui, venció con toda justicia, fue superior y tuvo más ocasiones de gol ante un cuadro andalúz que apenas puso en apuros la portería de Edgar Badia. Los goles de Raúl Guti y Guido Carrillo, en cinco minutos, encarrilaron el encuentro y el tanto de De Jong, en el 89, solo sirvió para poner emoción en la recta final del choque.

Escribá decidió no arriesgar con el colombiano Johan Mojica para que recupere totalmente de sus molestias musculares en los isquiotibiales y decidió dejarlo fuera de la convocatoria. Eso obligó a situar a Josema en el lateral izquierdo. La entrada del murciano fue la única novedad en el once inicial con respecto al equipo que jugó la jornada anterior en Granada.

El Elche tenía muy clara cuál era su misión. Presionar al Sevilla cuando sacaba de portería y cuando no podía robar retroceder metros y esperarlo en campo propio con las tres líneas muy juntas. A la hora de atacar, los franjiverdes intentaron buscar las transiciones rápidas por las bandas, con las incorporaciones de Barragán y Josema desde los laterales para buscar centros al área sobre Guido Carrillo y Lucas Boyé.

El primer tiempo fue una lucha de poder a poder para ver qué equipo implantaba su juego. Los hispalenese llevaron más el control y el dominio, pero sin crear peligro sobre la portería de Edgar Badia, que no tuvo que intervenir en todos los primeros 45 minutos. Solo una falta lateral de Papu Gómez que Carrillo desvió a corner en un intento de despeje fue el mayor peligro de los andaluces. Los ilicitanos tampoco disfrutaron de muchas ocasiones, pero sí que llegaron más. Guido Carrillo tuvo un remate de cabeza, que Rekic salvó en la línea de gol; y Raúl Guti dispuso de la mejor oportunidad en un rechace dentro del área que disparó al y el esférico salió rozando el poste. Con una gran igualdad y las espadas en todo lo alto se llegó al tiempo de asueto.

En el inicio de la segunda parte, el Sevilla parecía que iba a apretar y comenzó con un centro-chut de De Jong, que se envenenó, y Edgar Badia despejó a córner. Lopetegui fue a por todas e hizo tres cambios de golpe. Dio entrada a tres titulares como Jordán, Acuña y Oliver Torres por Rakitic, Escudero y Munir, que habían tenido muy poca participación.

Los franjiverdes se pudieron adelantar en el marcador en el minuto 54 en la mejor ocasión del Elche. Lucas Boyé le robó la pelota a Gudelj, se plantó solo ante Vaclik, y el portero checo evitó el gol con la pierna izquierda.

Esa jugada tan clara pudo cambiar el devenir del encuentro. Sin embargo en el minuto 70, Fidel ganó la línea de fondo y dejó hacia atrás en el área, donde entró desde segunda línea Raúl Guti, que mandó el esférico al fondo de las mallas (1-0). El choque se ponía de cara para los ilicitanos. Y solo cinco minutos después, un centro de Barragán desde la banda derecha lo remató de cabeza Guido Carrillo, Vaclik, lo sacó cuando había rebasado la línea de gol. En un primer momento no fue concedido, pero tras revisarlo el VAR se comprobó, claramente, que la pelota había entrado.

A partir de ahí, el Sevilla tocó arrebato. Lopetegui puso más madera con Suso y su pichichi En Nesyri. El primer disparo entre los tres palos de los hispalenses fue en el minuto 86 con un lanzamiento de Oliver Torres, que Edgar Badia despejó a saque de esquina en una gran intervención. En el 89, un centro de Acuña lo remató de cabeza en plancha De Jong, poniendo el 2-1 y dándole emoción al choque. Pero el marcador ya no se movió y el Elche celebró por todo lo alto una victoria que puede ser decisiva en la recta final del campeonato y para conseguir la permanencia.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Edgar Badia, Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema, Iván Marcone (Mfulu, m. 62), Raúl Guti (Luismi, m. 91), Tete Morente (Josan, m. 75), Fidel, Lucas Boyé (Diego González, m. 91) y Guido Carrillo.

SEVILLA: Vaclikic, Jesús Navas (Suso, . 68), Sergi Gómez, Rekik, Escudero (Acuña, m. 57), Gudelj, Rakitic (Jordán, m. 57), Papu Gómez (En Nesyri, m. 75), Munir (Oliver Torres, . 57), Ocampos y De Jong.

GOLES: 1-0 m. 70, Raúl Guti. 2-0 Guido Carrillo, m. 75. 2-1 m. 89, De Jong.

ÁRBITRO: Pizarro Gómez, del colegio castellano-manchego. Mostró tarjetas amarillas a Iván Marcone (m. 1), Lucas Boyé (m. 46), Barragán (m. 63) y a Fidel (m. 92)

ESTADIO: Martínez Valero. Sin público.