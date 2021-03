Fran Escribá soltó toda la tensión acumulada durante el partido en la sala de Prensa del Martínez Valero. El técnico del Elche no dudó en el elogiar el «excelente partido» que hicieron sus futbolistas y se mostró optimista de cara al futuro. «Estoy muy orgulloso porque el equipo hizo partido excelente desde el primer minuto. En el descanso, había poco que corregir porque estábamos muy bien, aunque la superioridad se concretó en la segunda parte. La victoria fue muy merecida, aunque, lógicamente, ante un equipazo como el Sevilla, que sacó a jugadores internacionales de un nivel extraordinario, nos tocó sufrir en la recta final».

El preparador valenciano quiso frenar la euforia, mandó un mensaje de calma y recordó que «son tres puntos muy importantes y es un paso, pero faltan todavía bastantes más. La victoria nos permite trabajar con más alegría y con más confianza en lo que estamos haciendo, pero nada más».

Escribá también restó importancia a haber vencido los dos encuentros que ha dirigido en el Martínez Valero (Eibar y Sevilla): «Ganar en casa es importante y con nuestra gente sería otra cosa. Si ganamos todo lo que tenemos como local nos salvaríamos. Pero alguno se escapará. De momento, hemos superado dos de una enorme dificultad. Alguno se nos escapará, pero estoy seguro que alguno fuera también ganaremos».

El entrenador del Elche está encantado con el compromiso y el rendimiento que están ofreciendo sus futbolistas desde su llegada. «No voy a decir que me sorprende, porque veo a los jugadores entrenar. Y si se trabaja salen los resultados. Siendo un partido difícil, esperaba mayor dificultad. Pero hicimos un encuentro muy completo». El técnico franjiverde destacó el «equilibrio» que está intentando implantar desde su llegada y señaló que «desde el equilibrio, somos más fuertes y cuando es un partido abierto, tenemos menos opciones. Quitando los últimos minutos, Edgar ni había aparecido».

Incluso Escribá se animó y no descarta la sorpresa en los dos próximos envites a domicilio frente a Real Madrid y Sevilla. «He escuchado que en este tipo de partidos íbamos a sacar cero puntos, pero no lo comparto. A este nivel, cualquiera puede ganar. Si damos todo, como hemos hecho, estaremos cerca de sumar muchos puntos».

El técnico cuando se le preguntó que el choque ante el Sevilla había recordado muchos de su anterior etapa señaló que «en aquella época hubo partidos de este tipo, con un equipo ordenado y equilibrado, encajando poco y con peligro. Me encanta no encajar y me duele haber recibido uno al final porque no lo merecimos».

Por último, sobre el partido Guido Carrillo comentó que «excepcional es poco. Cada balón lo ganaba y generaba peligro. El cuerpo pedía fortalecer el centro del campo y defensa de cinco, pero el partido no lo pedía. Con el Villarreal frente al Mónaco fuimos rivales y lo deja todo en cada partido y entrenamiento. Estoy encantado con él».