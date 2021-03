Pablo Piatti tendrá que esperar para poder incorporarse a los entrenamientos del Elche. El nuevo futbolista franjiverde llegó el domingo a tierras ilicitanas, pero hasta el miércoles, como muy pronto, no podrá ejercitarse a las órdenes de Fran Escribá junto a sus nuevos compañeros.

El futbolista argentino comenzó ayer a pasar las pruebas médicas y fue sometido al primer test PCR para cumplir el protocolo al que obliga LaLiga. Al ser un jugador que procede de un país extranjero debe superar dos pruebas anti-covid con resultados negativos separadas en un intervalo de tiempo de entre 48 y 72 horas. La primera ya la ha pasado y está pendiente del resultado.

Mientras tanto, Piatti sí que tiene previsto entrenar hoy, pero lo hará en solitario al margen de sus compañeros, con los que no puede estar en contacto.

El mediapunta argentino llevará a cabo un plan de trabajo específico para ponerse a punto físicamente. El último encuentro oficial que disputó, con el Toronto FC de la MLS de Estados Unidos, fue el 24 de noviembre de 2020. Es decir, hace tres meses y medio. Por lo que va a necesitar un periodo de adaptación para poder jugar en una competición tan exigente como es la Primera División española.

Piatti, que se ha convertido en el tercer fichaje invernal del club ilicitano, tras Paulo Gazzaniga y Helibelton Palacios, tiene a su favor de que se trata de un jugador de una estatura baja (1,63), por lo que su físico no necesita un periodo largo para coger la forma.

Piatti no estará disponible para el partido de esté próximo sábado (16.15 horas) frente al Real Madrid, ni para el aplazado del 17 de marzo (19 horas), en el Sánchez Pizjuán, contra el Sevilla. Y muy posiblemente también se pierda el choque del día 21 (14 horas) en Getafe. La intención del cuerpo técnico es aprovechar estas dos próximas semanas y la siguiente, en la que habrá parón, por los encuentros de la selecciones nacionales, para que el extremo argentino coja una importante carga de trabajo, vaya conociendo a sus compañeros, los métodos de trabajo y las alternativas tácticas del conjunto ilicitano.

El objetivo es que pueda estar a un buen ritmo para el choque ante el Betis, en el Martínez Valero, del fin de semana del 3-4 de abril (todavía no hay horario) y ayudar al equipo en las diez últimas jornadas en las que el Elche se va a jugar la permanencia en Primera División.

Sexto argentino de la plantilla

Pablo Piatti no va a tener problemas de adaptación a la plantilla franjiverde. Además de Barragán, con el que coincidió en el Valencia, se ha convertido en el sexto argentino del equipo. Sus compatriotas Guido Carrillo, Lucas Boyé, Iván Marcone, Emi Rigoni y Pablo Gazzaniga también le ayudarán a que su integración sea mucho más fácil.

Otro de los factores que tiene a su favor el último fichaje del conjunto ilicitano es su conocimiento de la Liga española, después de su paso por el Almería, el Valencia y el Espanyol. Acumula 294 encuentros en España y hasta febrero de 2020 estuvo jugando en LaLiga Santander. Escribá espera que aporte desborde por ambas bandas y que ayude en la faceta goleadora, es un futbolista que le gusta ver puerta, y también a la hora de dar asistencias a sus compañeros. En ese sentido, Carrillo y Boyé deben ser sus socios.

Helibelton y Gazzaniga, los dos anteriores fichajes, siguen sin debutar

Piatti espera que no le ocurra los mismo que a los dos últimos fichajes que llegaron anteriormente al Elche, como fueron Paulo Gazzaniga y Helibelton Palacios, que todavía no han debutado. La situación del mediapunta argentino es diferente. El portero llegó para remplazar la marcha de Diego «Ruso» Rodríguez y sabía que iba a tener casi imposible jugar teniendo por delante a Edgar Badia. Por su parte, el lateral colombiano fue una petición expresa del anterior entrenador, Jorge Almirón, y, de momento, Escribá prefiere antes a Barragán y a Cifu, los otros dos laterales derechos de la plantilla. Con la aparición en los últimos minutos en el partido del pasado sábado contra el Sevilla de Diego González, que volvió a jugar tras varias semanas lesionado, Escribá ya ha utilizado a 21 de los 23 componentes de la plantilla. Curiosamente, los dos únicos que todavía no han tenido oportunidades con el nuevo técnico han sido Gazzaniga y Helibelton. Piatti seguro que tendrá minutos una vez que coja la forma y esté disponible. Además, será un futbolista importante en la recta final del campeonato. Si no fuera esa la intención, seguro que Escribá no habría dado el visto bueno para su fichaje.