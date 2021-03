El portero del Elche CF Edgar Badia ha asegurado este martes que el sábado (16.15 horas) afrontarán el encuentro frente al Real Madrid, en estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con la intención de dar la sorpresa y conseguir los tres puntos. “Sabemos de la dificultad del rival, pero hemos demostrado que podemos competir contra cualquier. Esperamos un Madrid que saldrá por todas porque está peleando por la Liga y esta vivo en la Champions y que cuenta con un potencial tremendo. Pero iremos a por los tres puntos como hacemos en todos los partidos".

El guardameta catalán pone como ejemplo el encuentro de la primera vuelta disputado en el estadio Martínez Valero, que terminó con empate a uno. "Hicimos un muy buen partido, incluso tuvimos la opción de ganar en la última jugada con una falta de Gonzalo Verdú. Esa es la línea a seguir y trataremos de sacar un buen resultado en Valdebebas”.

El meta franjiverde ha asegurado que el vestuario está "muy feliz" por "importante" victoria del pasado frente al Sevilla y por "haber conseguido tres puntos en casa de nuevo y contra un rival de Champions, que está arriba en la clasificación". Pero, a pesar de ello, Badia ha señalado que "estamos pensando ya en el siguiente partido contra el Real Madrid".

El portero del Elche ha destacado que el equipo está "dando pasos adelante muy importantes en cuanto a la solidez defensiva, ser compactos y estar más juntos. No estar bajos en defensa, pero sí con las líneas muy juntas para intentar evitar las ocasiones del rival", y ha recordado que esas virtudes les permitieron "limitar la ocasiones de gol ante un rival de un potencial ofensivo tan grande como es el Sevilla". Además, ha señalado que "a nivel ofensivo, estamos dando pasos hacia adelante y generamos ocasiones. La victoria frente al Sevilla fue muy merecida y positiva".

Edgar Badia está convencido de que al final de temporada el Elche conseguirá la permanencia. “Sabemos de la dificultad del objetivo, pero dentro del vestuario hemos creído siempre y creo que lo vamos a conseguir. Nos quedan 13 finales, una más que al resto (el partido aplazado en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla) y vamos a pelear cada una de ellas, centrándonos en partido a partido, que es el camino. Sabemos que podemos competir contra cualquiera”, comentado.

El meta franjiverde, a pesar de su gran rendimiento en su estreno en Primera División, ha afirmado que si, al final, no logran la salvación, eso será un tema secundario. “Estoy contento con mi rendimiento individual, pero a nivel colectivo, si no conseguirnos el objetivo, no me voy a ir contento. Nos estamos dejando todo y trataré de seguir a este nivel, incluso mejorando día a día, para ayudar al equipo y tratar de conseguir el objetivo bonito”.

Por último el portero ha mandado un mensaje a la afición y ha lamentado que "les echamos de menos. En el Martínez Valero debemos hacernos fuertes. Hemos ganado los dos últimos partidos en casa, pero con nuestros aficionados seríamos aún más fuertes. Hace poco, se ha cumplido un año desde que no jugamos con público y solo les puede decir que nos vamos a dejar la piel hasta el final para conseguir el objetivo y que tengan una alegría más esta temporada. Les hemos dado varias, pero aun queda una muy bonita por dar".