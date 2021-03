Raúl Guti: "La adaptación ha sido más difícil de lo esperado, pero poco a poco se está viendo mi mejor versión"

¿Qué ha significado en la plantilla el cambio de entrenador y la llegada de Fran Escribá?

Almirón era muy buen entrenador, pero estábamos en una mala racha de la que era difícil salir después de muchos partidos sin ganar. El equipo necesitaba un cambio para recuperar la confianza y cambiar el chip. A día de hoy, estamos muy contentos porque nos ha dado confianza y tranquilidad.

Fue usted el que dio el puñetazo encima de la mesa tras la derrota en Vigo frente al Celta y dijo que el equipo estaba hundido y que la situación era crítica...

El equipo estaba en una situación complicada y hay que saber dar la cara en los momentos difíciles. Todos sabemos lo que cuesta ganar en una categoría como esta. Lo más importante es que el equipo siempre ha estado unido y ha sabido tirar hacia adelante. Teníamos que ser consecuentes con la situación en la que estábamos y necesitábamos mejorar para que el Elche pueda continuar en Primera División.

¿Hay ahora más alegría en el vestuario?

Cuando ganas y estás en una buena racha eso siempre es así. Ahora las sensaciones son distintas. Como en todo trabajo, cuando las cosas van bien, siempre hay más sonrisas. Ahora hay esa alegría que tanto necesitábamos y merecíamos por el trabajo que estábamos realizando.

¿Se ve ahora más factible lograr la permanencia?

Sabemos que todavía nos queda un camino largo y complicado. Tenemos que ser constantes. En la parte de abajo hay muchos equipos y estamos muy apretados en la clasificación. Somos conscientes de que no podemos bajar los brazos, porque queda mucho y ahora estamos centrados en el partido del sábado frente al Real Madrid y en intentar conseguir los tres puntos.

¿Se le puede ganar al Madrid?

Por qué no. Tenemos que pensar en positivo y en que podemos soñar. Tenemos que ir a por los tres puntos. El Real Madrid es un gran equipo, pero también lo era el Sevilla y nadie esperaba que lográsemos ganar y lo conseguimos.

En los últimos partidos se está viendo a un Raúl Guti más liberado, más participativo y con llegada. Incluso frente al Sevilla marcó un gol...

Siempre he dicho que trabajo para ayudar al equipo. Al principio de temporada me costó. Necesitaba un proceso de adaptación, que me resultó más difícil de lo que esperaba. Era la primera vez que salía de casa, venía a una ciudad y una categoría nueva. Poco a poco se va viendo mi mejor versión, aunque no me pongo ningún techo y trabajo todos los días para mejorar.

¿Hasta qué punto le ha presionado el ser el fichaje más caro de la plantilla con esos 5 millones que hubo que pagar al Zaragoza?

Para nada eso ha sido una presión. Todo lo contrario. Como dije en mi presentación, es un orgullo. Soy consciente de que he sido el fichaje más caro de la historia del Elche y que cuando estás en una mala dinámica todas las miradas se dirigen hacia mí y hay comentarios sobre mi rendimiento. Pero para mí no ha sido difícil llevarlo. Todo lo contrario. Me ha hecho más fuerte. No soy un jugador al que le pueda la presión. Es un orgullo haber sido el fichaje más caro del Elche y lo que quiero siempre es ayudar al equipo y ganar.

¿Cómo ha llevado el hecho de dejar su equipo de toda la vida, salir de casa y emprenderse en una nueva aventura?

Al principio cuesta, porque yo siempre he estado en el Zaragoza desde niño. Pero me he ido adaptando muy bien gracias a la ayuda de los compañeros, que son muy buena gente. Hay muy buen vestuario y eso hace más fácil la adaptación y la dinámica del día a día. La ciudad es bonita, tenemos un estadio precioso y la gente del club es muy servicial y se está portando muy bien conmigo.

¿Qué hace Raúl Guti cuando no está dedicado al fútbol?

Soy un chico al que le gusta estar tranquilo en casa, viendo series y leyendo libros. Aprovecho para salir a comprar. No soy una persona a la que le gusta estar por la calle de un lado a otro. Prefiero estar descansando en casa y más en estos meses con un calendario tan apretado con muchos partidos.

¿Ha tenido a oportunidad de conocer la ciudad y su entorno?

Elche lo voy conociendo. He hecho alguna visita al centro de la ciudad y es muy bonito. También he ido algunos ratos a la playa. La verdad es que la temperatura no tiene comparación con el frío de Zaragoza. Es como la noche y el día.

Firmó por cinco temporadas. ¿Se ve muchos años en el Elche?

Me veo el tiempo que haga falta. Solo sé que estoy muy contento y muy a gusto. El futuro no se puede predecir porque no depende de mí. Lo que quiero ahora es conseguir la permanencia y que el Elche siga en Primera División.

¿Con qué compañero de la plantilla se lleva mejor?

Me llevo bien con todo el mundo. Intento inter actuar mucho con la gente. Luego hay algunos con los que tengo más relación y más amistad como con Dani Calvo, Nino, Gonzalo Verdú, Cifuentes...

¿Quién es el más bromista del vestuario?

Fidel sin ninguna duda. Es el que más broma gasta. Es el crack del vestuario. La verdad es que hay un ambiente muy bueno. Josan y Cifuentes son los encargados de la música y a mí también me gusta poner alguna canción.

¿Y los argentinos cómo son?

Muy buena gente también. Hay un gran grupo humano y muy unido. Eso es muy importante y es lo que nos va a llevar a conseguir el objetivo.

Después de este «Tourmalet» difícil contra Barça, Sevilla y Madrid llegarán los últimos partidos contra la mayoría de los rivales directos. ¿Se va a jugar ahí la permanencia?

Serán partidos súper importantes. Todos son importantes, pero los enfrentamientos directos ante equipos de la zona baja nos darán un plus más. Pero ahora solo pensamos en el Madrid, que es el encuentro que tenemos más cerca.

Por último, ¿Qué mensaje le gustaría mandar a la afición?

Que estén tranquilos y confíen en el equipo, porque nos vamos a dejar el alma en cada partido para dejar al Elche donde se merece.