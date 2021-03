Paco Bonet ve al Madrid con falta de gol y al Elche con posibilidades de puntuar

Las lesiones le impidieron marcar una época y se tuvo que retirar con apenas 24 años. Granadino de nacimiento, llegó a tierras ilicitanas en edad juvenil para hacer una prueba y, desde entonces, ha echado raíces en la ciudad de la Palmeras. Su mujer y sus hijos son de Elche y, ahora, está disfrutando de sus cinco nietos.

Bonet estuvo cuatro años en el Elche, aunque en dos de ellos fue cedido, uno al Palencia junto a Pepe Díez Guilabert; y otro en el Mallorca, cuando se tuvo que marchar a hacer el servicio militar. Vistió la camiseta franjiverde en 81 partidos y en la temporada 80-81, la del famoso Elche-Cadiz en la que los franjiverdes dejaron escapar el ascenso, disputó los cinco encuentros anteriores como titular tras regresar de Mallorca. «Pero ese partido no lo pude jugar por tarjetas».

Fue traspasado al Real Madrid por 50 millones de pesetas en efectivo, más un partido del «Festa d’Elx» y las cesiones de Miguel Recio y Pérez García. «En total se valoró en unos 100 millones», recuerda. En el conjunto blanco estuvo cuatro años, logró dos Copas de la UEFA, una Liga y una Copa de la Liga. Era el central de moda del fútbol español, llegó a la Selección, con la que jugó cuatro partidos en las eliminatorias para la Eurocopa de 1984, en la que España fue subcampeona. Una dura entrada de Migueli en una final de Copa y otra lesión grave de rodilla acabó con su fulgurante carrera a los 24 años.

En la casa de los Bonet, como no podía ser de otra manera, son madridistas y franjiverdes confesos. Por lo que cualquier resultado el sábado será bienvenido. «Si los tres puntos sirven para que el Elche se salve, ojalá los consiga. Y si valen para que el Madrid gane la Liga, también estaré contento», comenta el legendario futbolista desde su domicilio ilicitano.

«El sábado tendré el corazón partío, como diría Alejandro Sanz. Llegué a Elche con 18 años. Aquí empecé a crecer y a darme a conocer en el fútbol. El Real Madrid me permitió ganar títulos y llegar a la Selección. En los dos equipos he vivido grandes momentos», destaca el exjugador.

Motivación especial

Paco Bonet presagia «un partido complicado para los dos equipos, porque los dos necesitan los tres puntos. El Madrid para seguir luchando por la Liga y el Elche para poder alcanzar la permanencia». Tiene claro, como la mayoría, que los blancos parten como favoritos, pero no descarta que los franjiverdes puedan dar la sorpresa. «Por historia y por presupuesto el Real Madrid siempre es el favorito. Pero estamos viviendo una Liga muy rara y la pena es que los aficionados no puedan disfrutar del partido. El Madrid es favorito, pero nadie duda de que el Elche también tiene posibilidades de lograr la victoria», advierte.

Uno de los aspectos que, en opinión de Bonet, puede aprovechar el conjunto ilicitano, es la posible relajación o la falta de motivación de los madridistas por no ser un partido de los denominados grandes como el de la pasada jornada contra el Atlético de Madrid o los de Champions, en los que los blancos salen con más ganas. «El Madrid está hecho para las grandes competiciones y en los encuentros frente a rivales de perfil más bajo no sale igual. Además, los equipos denominados pequeños salen al 200%, con una motivación especial y se crecen y, cuando te das cuenta, se encierran atrás y te crean problemas. Además, el Madrid, desde la marcha de Cristiano Ronaldo, no tiene mucho gol y se encuentra más cómodo contra contrarios que le juegan de tú a tú y le dejan más espacios».

El exfutbolista valora el relevo en el banquillo del conjunto ilicitano y la llegada de Fran Escribá como sustituto de Jorge Almirón: «De momento, está logrando buenos resultados. Ha ganado dos partidos (Eibar y Sevilla) y solo ha perdido frente al Barcelona en el Camp Nou y en Granada, donde tuvo opciones de empatar. El equipo ha mejorado bastante. Está bien encerrado atrás, aunque con el anterior entrenador también lo hicieron bien en varios partidos. Con Almirón costaba más llegar arriba y, ahora, con Escribá crea más oportunidades. También ha mejorado en la lucha y en la pelea y es un equipo que se entrega al máximo hasta el final. Espero que siga igual y que pueda conseguir la permanencia».

Al Madrid, Bonet lo ve como un equipo un tanto «irregular». «Hace un mes parecía que la Liga la tenía ganada el Atlético de Madrid y ahora está todo más igualado. El Madrid no está haciendo un juego brillante, pero, aún así, es capaz de sacar los encuentros adelante. Sus principales jugadores van teniendo ya una cierta edad y no están como cuando tenían 25 años. Además, desde que se fue Cristiano tiene carencias con el gol. Al Madrid nunca hay que darlo por muerto. No hay que olvidar que la temporada pasada fue el campeón y, aunque no juegue de forma brillante y le falte gol, siempre está ahí luchando por los títulos».

Paco Bonet confía en que el Elche, tras el ascenso de la temporada pasada, pueda asentarse y estar muchos años en Primera. «Subió sin ser el favorito. Espero que logre la permanencia y pueda continuar mucho tiempo en la máxima categoría. Lo más difícil es salvarse este año y a partir de l año que viene poder disponer de más dinero para contratar a jugadores más nivel».