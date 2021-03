Pablo Piatti ya ha firmado su contrato de lo que resta de temporada y una más con el Elche, ha conocido a sus compañeros y entrenado con el grupo, y ha sido presentado oficialmente ante los medios de comunicación y los seguidores franjiverdes, cumpliendo con los protocolos establecidos. El director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, realizaba hace unos momentos los honores, vía online, ante la Prensa y la afición, que ha podido seguir el acto a través del canal de Youtube del club.

El argentino Pablo Daniel Piatti ha expresado sus primeras sensaciones en Elche asegurando que “no tengo ninguna duda de que vamos a conseguir el objetivo de seguir en Primera”. De hecho, el jugador ha asegurado que “he firmado por año y medio con el Elche independientemente de si es en Primera o en Segunda, pero no pienso en el descenso porque considero que nos vamos a salvar y vamos a seguir en LaLiga Santander”.

Para ello “vengo a aportar mi granito de arena, intentando sumar donde el técnico crea conveniente y el equipo necesite”. De hecho, Piatti es un futbolista muy versátil: “He jugado en mi posición más natural, digamos, de extremo izquierdo, pero también como falso delantero, media punta, en el centro del campo como organizador… donde me necesiten”, apuntaba el nuevo jugador franjiverde.

Aunque lleva tres meses sin jugar, Piatti asegura “con el trabajo invisible que vengo realizando este tiempo”, junto con su experiencia y “a los entrenamientos extra con los preparadores físicos”, pronto estará disponible para Escribá. En concreto, el extremo señalaba que “no voy a necesitar tantísimo tiempo para adaptarme y estar listo para competir”.

Sobre sus compañeros, asegura haber llegado a “un vestuario muy puro, con compañeros con muchas ganas de cumplir el objetivo de la temporada y con alicientes suficientes para poder conseguirlo”. Piattio llega “a trabajar para subir el nivel del equipo” y augura una “rivalidad sana” con jugadores como Rigoni, Joan o Tete Morente, con los que puede competir por el puesto. “En el Elche contamos con grandísimos jugadores que pueden sumar muchísimo. Siempre para conseguir el objetivo, la permanencia”, destacaba.

La decisión de venir a Elche ha sido ahora, pero el club llevaba tiempo -al menos dos meses- detrás del argentino, que afirmaba que “tomé la decisión tras hablar con Fran Escribá. Fue un punto muy importante para decidirme, me ayudo mucho. Fue decisivo en cuanto a darme la confianza, la ilusión y el compromiso que era necesario”. Sobre el entrenador también dijo textualmente: “Es una grandísima persona, un gran técnico y la persona idónea para cumplir el objetivo”.

Piatti es un gran conocedor de la liga española. Ha jugado en Almería, Valencia y Espanyol. Ahora, llega de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde ha quedado segundo en la liga regular con el Toronto, equipo al que solo ha estado ligado un año, 2020. Pese a la distancia, “la Liga la he seguido y la sigo día a día y sé de la calidad de todas las plantillas y de la competitividad de todos los equipos, independientemente de su situación en la tabla”, apuntaba.

Por último, el nuevo extremo izquierdo del Elche aseguraba estar preparado para "asumir el rol" que le toca en un club que se juega la vida en cada partido. "El Real Madrid, como local y ante una situación compleja a revertir para seguir aspirando a ser campeón, no va a ser fácil. Pero sea el equipo que sea no va a ser fácil, por lo que debemos asumirlo". La temporada "es atípica" por el covid, y "me sorprendió ver un cartel escrito en una pared del club que decía: normalidad". Para Piatti esta puede ser la clave. "Eso es lo que pretendemos hacer, trabajar con normalidad por nuestro objetivo".