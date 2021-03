El Elche de Escribá sigue adquiriendo confianza y "no saldremos a encerrarnos atrás porque en el 99% de los partidos que juegas así pierdes. Y más contra el Real Madrid, que siempre que juega en casa marca algún gol". Por ello, "saldremos a mirar la portería contraria" y "con la mentalidad de ir a ganar". Estas son las palabras del técnico franjiverde, pronunciadas antes de subir al AVE que en unos minutos llevará a la expedición ilicitana rumbo a la capital.

El entrenador valenciano aseguró que "posibilidades las tenemos todas y está claro que el Real Madrid es favorito pero este año hemos visto incluso cómo lo han derrotados equipos como el Cádiz o el Alavés". De este modo y contando con el empate que consiguió el equipo en casa frente al todopoderoso Real, "por qué no pensar que podemos complicarles la vida. Saldremos con esta mentalidad. De hecho, los jugadores también así se han pronunciado durante la semana. La idea es salir a ganar, sabiendo lógicamente qué equipo tenemos delante".

Escribá valoró que "el Real Madrid tiene la Liga complicada, pero quedan los partidos suficientes y algunos enfrentamientos directos con equipos de arriba que les pueden acercar al título". Por otro lado, "también es cierto que el rival juega el miércoles un partido decisivo en Champions que para ellos es muy relevante por el prestigio internacional y los títulos que tienen". El técnico franjiverde asegura que de todos modos el contrario "pensará igual que nosotros, en este partido. Y después ya lo hará en el siguiente".

El hecho de recuperar algún futbolista como Hazard o Ramos, "les da variantes para poder gestionar estos dos partidos todavía mejor. En cualquier caso va a ser un rival complicado", sentenciaba Escribá, que centrándose en el Elche, "debemos ser un equipo como el de los últimos partidos, sólido, equilibrado, al que no le pueden crear muchas ocasiones y, evidentemente, tenemos que mirar a la portería contraria. Rara vez el Real Madrid no marca en su casa y pensar en aguantar 90 minutos el 0-0 es negativo para nosotros. Debemos intentar sacar algo positivo de todas las opciones que podamos tener".

Escribá expuso que el Elche no se conforma con el empate. "El punto es bueno, claro, pero os aseguro que no está en nuestra mentalidad salir a empatar. Que el empate es bueno es evidente, sería un excelente resultado. Cualquier punto ante los grandes te acerca al objetivo, pero nuestra mentalidad no puede ser esa sino la de ir a ganar".

El entrenador franjiverde asegura haber visionado el partido de la ida, en el Martínez Valero, que acabó 1-1. "Siempre lo hago, aunque no estuviera entrenando yo al equipo, con el objetivo de detectar cosas que nos sirvan y tener argumentos y saber dónde podemos hacerles daño". Sobre ese encuentro Escribá destaca que el Elche "estuvo bien, pero fuimos un equipo que no acabó de hacer daño. Al final nuestro gol llegó de un penalti tras un corner, pero es cierto que tuvimos algunas ocasiones que parecían claras y en el último pase se desperdiciaron". Para conseguir algo positivo de mañana "debemos ser un equipo sólido que ceda el menor número de ocasiones posible. Más aún contra el Real Madrid. Sólido pero también equilibrado. De nada sirve defender muy bien si luego no puedes enlazar cuatro pases y llegar a la portería contraria. Esto es algo en lo que hemos trabajado durante la semana".

Consultado por si conoce bien la normativa en cuanto a las manos, Escribá afirmaba que "yo sí tengo claro cuando es mano y cuando no, pero estos debates al final no llevan a ningún sitio porque todo el mundo opina de una forma cuando es a favor y de otra cuando es en contra". Al final, "siempre se pone el foco sobre los árbitros y es algo que cansa, porque ellos son los que toman las decisiones y a menudo se escuchan declaraciones de personas que debemos ser responsables y que no ayudan". Para el técnico franjiverde, "debemos aceptar las decisiones de los árbitros, que para eso están. Cualquier otra cosa a mí, personalmente, me parece una falta de respeto hacia un colectivo y eso no debe hacerse".

Sobre su homónimo en el Real Madrid, Escribá muestra su "admiración personal" y asegura que "es un hombre importantísimo en la historia del fútbol mundial y del Real Madrid. Su aportación como entrenador y como jugador ha sido inmensa. Nadie ha ganado como técnico tres Champions seguidas. Eso dice mucho de lo que ha aportado Zidane al Madrid. Como cualquier entrenador pasas mejores y peores momentos, a todos nos ha pasado, pero es innegable su aportación". A su vez, el técnico franjiverde destacaba de su rival que "en el vestuario, Zidane habla desde el conocimiento del fútbol pero también desde la experiencia de haber estado en la situación del jugador, con lo que creo que es uno de los entrenadores que es escuchado por sus jugadores. Además, maneja muy bien el grupo".

¿Cuándo jugará Piatti?

"Tenemos tres partidos en poco más de una semana. Habrá rotaciones, pero Piatti de momento no viajará a Madrid y probablemente tampoco a Sevilla para que siga intensificando su plan de entrenamientos", señalaba Escribá, que cree que sí podrá tener los primeros minutos, aunque no de inicio, el domingo de la próxima semana ante el Getafe. "En cualquier caso justo después habrá un parón y para la vuelta ya estará perfecto", concluía el preparador, quien reconocía que "aún no está para jugar un partido de inicio y hay que tener en cuenta que hay compañeros que ahora mismo están por delante en el sentido de las rotaciones porque llevan más tiempo entrenando muy bien". Los que sí están en perfectas condiciones, según Escribá, son Mojica y Víctor. "Están perfectos los dos. Han entrenado muy bien esta semana y se ha notado en ellos una progresión muy buena en sus entrenamientos, han acabado la semana fenomenal y están más que preparados".