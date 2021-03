El entrenador del Elche, Fran Escribá, hizo un repaso a la plantilla franjiverde que, ante el Real Madrid, tendrá las bajas seguras del lesionado Rigoni y del último fichaje del club, el argentino Pablo Piatti. El primero, según comentaba el técnico, "va muy bien" en su recuperación. De hecho, "va a seguir fuera esta vez pero posiblemente la semana que viene ya se reincorpore al trabajo con el grupo".

Sobre Piatti, Escribá fue preguntado varias veces y, aunque mantiene que el jugador "está muy bien de forma física pese a llevar tiempo sin competir, sí es cierto que preferimos que mañana entrene en Elche", donde realiza un plan específico e intensivo para mejorar su preparación. "Queremos que siga preparándose fuerte, que tenga dos o tres sesiones este fin de semana, que le van a venir muy bien. Preferimos que no venga a Madrid para que no pierda un día de entrenamiento", sentenciaba el entrenador.

Además, Escribá se atrevía a poner fecha a su primera convocatoria. "La semana que viene, Piatti podrá competir, no miércoles seguramente ante el Sevilla, pero igual sí podría llegar frente al Getafe. Probablemente no para jugar de inicio, aún no está para ello, pero en cualquier caso estará perfecto después del parón. Vamos a tener paciencia".

Los también "tocados" Mojica y Víctor, "están perfectos. Han entrenado muy bien esta semana, que han finalizado en un gran estado. Están preparados para jugar".

Gazzaniga y Palacios

Sobre los únicos dos jugadores, junto a Piatti, que aún no se han estrenado con Escribá, el técnico aseguró que, "como vengo demostrando, todos son importantes y todos tendrán minutos de aquí al final de temporada. También Gazzaniga y Palacios son importantes y jugarán. Ambos están entrenando muy bien, como el resto de la plantilla, y tarde o temprano participarán. Lo importante es que estén preparados para cuando decida que deben hacerlo, que puede ser el día que menos te lo esperas". El preparador franjiverde insistió en su idea de que "hay que entrenar a tope siempre, aunque pienses que no vas a jugar. No me sirven los jugadores que solo entrenan fuerte cuando ven posibilidades de entrar".