La experiencia del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, en el mundo del fútbol es tal que nunca se olvida de alabar a los rivales. Máxime en el momento previo al encuentro, en el que debe lanzar no solo un mensaje de respeto al contrario sino también de alerta a sus jugadores. Así, ayer, Zidane, aseguraba sobre el Elche que «no hay partido trampa. Con este equipo, la clasificación no te dice nada; está abajo, pero es un buen equipo y ha hecho partidos buenos, sobre todo con su nuevo entrenador», advertía el técnico merengue. A su vez, Zidane arengaba a los suyos: «Sabemos que tenenos que hacer un gran partido para conseguir los tres puntos, y eso es lo que vamos a intentar. Sabemos lo que tenemos que hacer. Nuestra idea es siempre ganar el partido, pero de vez en cuando no se puede. No creemos que sea un equipo un poquito inferior y que vayamos a ganar fácil. Hay partidos en los que no te salen bien las cosas. Sabemos nuestra situación y que si queremos pelear por esta Liga no podemos perder más puntos», añadía.

Sobre las posibilidades de luchar por el título de LaLiga Santander, recordó que están «un poco atrás», pero quedan 12 jornadas y «todos los equipos pueden ganar y perder puntos». «Tenemos que seguir creyendo y trabajando para ellos. Hemos perdido muchos puntos, pero vamos a creer hasta el final mientras haya posibilidades de ganar la Liga», concluyó. El entrenador madridista destacaba ayer que los recién recuperados Ramos y Hazard estarán en la convocatoria ante el Elche y que «es mi idea darles minutos antes del partido ante el Atalanta».

«Recuperamos a Sergio y Eden para mañana. La idea es que tengan minutos», anunció en rueda de prensa sobre el capitán y el delantero belga, al que ve «bien físicamente y anímicamente». «Espero que pueda jugar con continuidad», dijo. «Antes de venir al Madrid nunca había tenido una lesión larga. Ahora ha tenido muchas molestias. Tiene un contrato y cuando se ponga bien lo va a hacer impresionante», advirtió.

El preparador francés no aventuró qué puede suceder respecto al futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid. «No sé lo que va a pasar. Queremos que Sergio se quede aquí, es un jugador importante y lo que quiero es que siga jugando», deseó. «Es un jugador especial. La intención que tiene es buena, quiere seguir jugando. Cada año sabrá si se encuentra bien; si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40. Él lo nota; el resto, ya veremos», indicó.