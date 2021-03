El Elche acabará el «Tourmalet» fuera del descenso

Poco podían imaginar hace poco más de dos semanas que el Elche iba a terminar su «Tourmalet» particular fuera de los puestos descensos. Muchos hubieran firmado no haber quedado muy descolgados con el difícil calendario que venía por delante, con enfrentamientos ante el FC Barcelona, Sevilla, en dos ocasiones, y Real Madrid.

Sin embargo, los franjiverdes siguen estando por encima de la roja de la clasificación y, además, disponen de una bola extra más que sus rivales por la permanencia (a excepción de Huesca que juega hoy (21 horas en el Camp Nou contra el Barcelona), como es el partido aplazado de la segunda jornada, que disputarán el miércoles (19 horas), frente al Sevilla.

Aún perdiendo en el Sánchez Pizjuán, el conjunto ilicitano mantendrá su posición en la clasificación y tendrá a tres equipos (Huesca, Eibar y Alavés) por debajo en la tabla.

La derrota ayer de los eibarreses frente al Villarreal (0-2) deja muy tocado al equipo armero, que continúa sin levantar cabeza. Con un panorama similar se encuentra el Alavés, que el sábado no pasó del empate (1-1) frente al Cádiz y que ha dejado escapar puntos vitales en sus dos últimos encuentros ante Betis y los gaditanos.

En estos momentos, el Elche tiene un punto de ventaja con el Alavés y dos con el Eibar, que son tres porque le tienen ganado el golaveraje particular. Además, la diferencia con el Huesca de Pacheta es de cuatro unidades.

Once jornadas por delante

Quedan once jornadas para finalizar la competición, pero equipo de Fran Escribá tiene que disputar 12 partidos con la bola extra del miércoles en Sevilla.

El objetivo es mantener, como mínimo, la posición actual en la clasificación, que significaría conseguir la permanencia. Una misión que parecía muy complicado y que, ahora, se ha convertido en bastante factible.

El Elche todavía tiene que recibir en el Martínez Valero al Alavés y al Valladolid, que está solo dos puntos por delante y los franjiverdes ya empataron en Zorrilla. Esos dos encuentros serán cruciales y, en caso de ganarlos, el cuadro ilicitano daría un paso de gigante hacia la salvación. Además, tiene que visitar al Huesca, Getafe, Cádiz y Osasuna que, a priori, son partidos en los que tendrá más opciones de puntuar que contra el Barcelona, Real Madrid o Sevilla.

El final de campeonato se presenta apasionante y la dinámicas van a influir mucho a la hora de aguantar la presión. El equipo de Escribá está con la moral alta y ha mostrado una importante progresión en los últimos envites. Además, ha ido de atrás hacia adelante y eso es otro de los factores fundamentales a la hora de lograr los objetivos.

Eibar y Alavés están en una situación totalmente contraria. Han estado casi todo el campeonato fuera de los puestos de descenso y, ahora, se ven con el agua al cuello.

No hay que cantar victoria porque todavía queda un largo y tortuoso camino por delante. Pero la imagen que han mostrado los franjiverdes en los últimos encuentros invitan al optimismo.

Ahora llega el momento de la verdad y cada partido tendrá su peso en oro. De momento, el Elche viajará el miércoles a Sevilla sabiendo que tiene mucho que ganar y poco que perder, porque, aunque caiga derrotado, seguirá manteniéndose fuera de las posiciones de descenso.