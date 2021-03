Sevilla y Getafe, dos oportunidades en cinco días para romper el maleficio fuera de casa

Unos números que contrastan con los obtenidos como local. Escribá ha sumado dos victorias frente al Eibar (1-0) y Sevilla (2-1) en los dos encuentros que ha disputado en casa. El conjunto ilicitano tiene ahora dos oportunidades, en apenas cinco días, para romper ese maleficio a domicilio. Los franjiverdes juegan el miércoles (19 horas) el partido aplazado de la segunda jornada, en el Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla. Y el domingo (14 horas), el choque correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Santander, en el Coliseum Alfonso Pérez, contra el Getafe de Bordalás.

Escribá intentará conseguir sus primeros puntos fuera de casa en esta segunda etapa como entrenador del Elche. El técnico valenciano ha tenido un duro calendario en sus primeros encuentros lejos del Martínez Valero con Barcelona, Granada, Real Madrid, Sevilla y Getafecomo rivales.

El preparador franjiverde ya comentó, tras vencer al Sevilla y hacer pleno como local en los dos partidos que lleva en el banquillo, que iba a ser complicado mantener esos números y que, en caso de lograrlo, la permanencia estaba asegurada. Pero, al mismo tiempo, señaló que estaba convencido de que iban a sacar puntos a domicilio. En Granada y en Madrid ha estado a punto de lograrlo y esta semana lo intentará frente a Sevilla y Getafe.

Cinco derrotas seguidas

La última vez que el Elche puntuó fuera de casa, todavía con Almirón de entrenador, fue el pasado 19 de enero en Valladolid, donde después de ir ganando 0-2 terminó empatando a dos tras encajar un gol en los últimos minutos. El conjunto ilicitano acumula cinco derrotas consecutivas lejos del Martínez Valero: Valencia (1-0), Celta (3-1), Barcelona (3-0), Granada (2-1) y Real Madrid (2-1). Además, antes de empatar en Valladolid también perdió contra el Athletic Club de Bilbao (1-0) y el Atlético de Madrid (31).

El Elche comenzó muy bien la temporada fuera de casa y en los primeros cinco encuentros solo perdió uno contra el Betis (3-1). Los franjiverdes iniciaron su retorno a Primera División de forma brillante a domicilio, con dos victorias: Eibar (0-1) y Alavés (0-2). Tras perder en el Benito Villamarín también fuera capaces de sumar dos buenos empates frente al Levante (1-1) y el Villarreal (0-0). Pero después de la igualada en el estadio de La Cerámica solo ha conseguido puntuar en Valladolid.

En los 12 encuentros que le restan al cuadro ilicitano para finalizar la competición, seis de ellos son lejos del Martínez Valero. Los dos de esta semana en Sevilla y Getafe y, posteriormente, visitará a dos rivales directos en la lucha por la permanencia, como son el Huesca y Osasuna. También tendrá que jugar en San Sebastián ante la Real Sociedad y en Cádiz.

El equipo de Escribá, a pesar de mostrarse fiable como local, necesita enderezar el rumbo fuera de casa si quiere conseguir la permanencia. Esta semana tiene dos buenas oportunidades, aunque van a ser dos rivales muy complicados. Pero los franjiverdes ya demostraron el sábado frente al Real Madrid que son capaces de plantarle cara a cualquiera.

La plantilla no tendrá esta semana ningún día de descanso

La expedición del Elche regresó de Madrid el sábado por la noche y los futbolistas no tendrán ningún día de descanso esta semana al tener que disputar dos partidos: el miércoles en Sevilla y el domingo en Getafe. La plantilla llevó a cabo ayer domingo un entrenamiento de recuperación para los jugadores que fueron titulares frente al Real Madrid y más intenso para los que no jugaron o lo hicieron más minutos. Hoy lunes habrá una nueva sesión de trabajo, aunque Escribá la ha fijado para esta tarde, a las 17.30 horas, en el campo Díez Iborra. De esta forma, a pesar de no tener ningún día de descanso, los futbolistas sí que van a tener más de 24 horas de descanso.