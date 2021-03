Bola extra para el Elche en Sevilla

El hecho de que el Elche juegue este encuentro atrasado significa que «no tienes que mirar lo que hacen los demás, es una oportunidad para sumar que otros ya no tienen», remarcaba el entrenador ayer, que añadía que «la mentalidad del vestuario y el cuerpo técnico es intentar sumar en Sevilla y si podemos escalar posiciones, mejor; no pensamos en seguir fuera del descenso porque el resto no juega sino que la sensación es que el equipo puede ganar ante cualquiera».

Escribá dejaba claro ayer que «no voy a reservar a ningún jugador pensando en el próximo rival, el Getafe», y que su equipo «saldrá a ganar». De hecho, hace dos jornadas, pero en el Martínez Valero, el Elche conseguía un triunfo ante los sevillistas por 2-1 en un buen partido de los franjiverdes.

Tras la derrota en el minuto 92 ante el Real Madrid y con las buenas sensaciones mostradas, el Elche va «a por todas» y además lo hace con el recién fichado, Pablo Piatti, que según el técnico «está perfecto para competir, lo cual es una alegría».

Lesionados

Tres son las bajas por lesión que presenta el Elche. Barragán tiene molestias en el aductor y «no llega, no queremos forzar. Sí tenemos la sensación de que podría estar contra el Getafe». Rigoni, en la recta final de su lesión en el isquiotibial, «también mejora y pensamos que ya estará para Getafe», pero tampoco está en la convocatoria ante el Sevilla, como tampoco está Nino, por molestias musculares de última hora en el abductor. Por tanto, tres bajas seguras para Escribá, que ayer remarcaba que «no creo que necesitemos rotaciones. Los jugadores han recuperado bien», por un lado, pero por otro aseveraba que «siempre pienso en sacar el mejor once, lo cual no significa que sea el mismo once». Además, añadía: «Estoy seguro de que cualquier jugador que saque me van a responder».

Pocas pistas, o más bien versiones diferentes, casi contradictorias, daba ayer el entrenador sobre el once inicial que puede sacar hoy en Sevilla. Aunque algunas rotaciones parecen recomendables.

Por ejemplo, dar descanso a Lucas Boyé. El delantero acumula cuatro amarillas y está apercibido de sanción. Ver la quinta supondría que no podría estar ante el Getafe, rival directo por la permanencia. También podría reservar a Fidel, jugador determinante. Incluso en el centro podría descansar Marcone. De este modo, el Elche podría iniciar con Edgar Badia de cancerbero, los cuatro defensores podrían ser Johan Mojica, Dani Calvo, Gonzalo Verdú y Cifu (por el lesionado Barragán). En el centro del campo entraría Mfulu por Marcone y seguiría Raúl Guti, pero podrían ser novedad Tete Morente por la izquierda y Josan por la derecha, para aprovechar su rapidez y velocidad. Arriba jugarían Pere Milla y Guido Carrillo.

Además de los citados, en la convocatoria franjiverde también están Gazzaniga, Diego González, Víctor Rodríguez, Luismi, Palacios, Josema, Piatti, que podría disfrutar de algunos minutos según cómo se desarrolle el encuentro, y el canterano Lluis Andreu. En total, 22 futbolistas.

El rival

Por su parte, tras el partido en Elche, el Sevilla de Julen Lopetegui cayó en octavos de Champions League y ganó el derbi frente al Betis (1-0). Llega mermado por sanciones (no estarán el central Diego Carlos ni el mediocentro Joan Jordán) y lesionados: Aleix Vidal no estará y Fernando es duda tras acabar con molestias el último encuentro. Lopetegui podría poner de inicio a Bono en la portería, en defensa a Navas, Sergi Gómez y Rekik (pareja de centrales) y Koundé. En el centro, Gudelj, Óliver Torres y Rakitic aspiran al once. Delante suelen jugar Ocampos, «Papu» Gómez o Suso y En-Nesyri.