El entrenador del Elche, Fran Escribá, concluyó ayer su rueda de Prensa tras el partido asegurando que «yo tengo claro cuál es el camino, el vestuario también lo tiene claro y eso me refuerza». Positividad «pese a la derrota» porque Escribá aseguró ante los medios de comunicación, pero también ante sus jugadores, según él mismo resaltaba, que «cuando el equipo lo da todo en el campo, como ha ocurrido hoy, no hay nada que reprochar. El grupo sale reforzado». Si acaso el técnico sí reprochó algo, pero al árbitro. «Insisto en que todos pitan bien y tratan de no equivocarse, pero a veces pueden cometer errores puntuales, como todos los cometemos, y he hablado con el árbitro, con educación, porque creo que el primer gol llega después de una falta que no era; no tocó al jugador», señalaba Escribá.

Y ese primer tanto del Sevilla lo cambió todo. Hasta ese momento, «creo que estábamos haciendo un buen partido, con el equipo junto, defendiendo bien y concediendo muy pocas ocasiones de gol. Tengo la sensación de que en general hemos llegado a la portería rival tanto como ellos y que ha sido muy poca la diferencia. Unas veces puede ser a nuestro favor esa diferencia y otras en nuestra contra, pero el equipo compite contra todos. El problema sería que la distancia entre nosotros y los rivales fuera muy grande. Y no ha sido ni es así».

Sobre los debuts de Palacios y Piatti, el preparador franjiverde se mostró «contento con los dos». Por un lado, «Palacios hizo un gran partido, aguantando fenomenal los 90 minutos, pese a venir de mucho tiempo sin competir. Estuvo muy bien tanto defensiva como ofensivamente». Por otro, Piatti, que entró en los minutos finales y que «pese a que no tuvo mucho tiempo, aportó cosas, generó pases, algún tiro... Creo que los debutantes y todos los cambios aportaron. Estoy satisfecho con el trabajo de todos los jugadores. El equipo está fuerte, se siente bien y ahora ya pensamos en el partido del próximo domingo en Getafe».

Pablo Piatti, al final del partido destacaba que «no es el debut soñado, ha sido amargo porque esperábamos un resultado positivo que no pudo ser. Nos faltó un poco más de tranquilidad, de paciencia a la hora de tener la pelota. Toca remar y seguir trabajando».

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, elogió al Elche, al que calificó como «un rival complejo que nos ganó hace 10 días, que ha defendido muy bien, que con su 4-4-2 no nos ha dejado casi espacios. Ya advertí que iba a ser un partido de picar piedra y así ha sido».