El entrenador del Elche CF, Fran Escribá, ha ofrecido este viernes la rueda de Prensa previa al encuentro del domingo (14 horas), en el Coliseum Alfonso Pérez, frente al Getafe. El técnico valenciano ha señalado que su equipo debería llevar "dos o tres puntos" después del duro calendario que le ha enfrentado al Barcelona, Granada, Sevilla en dos ocasiones y Real Madrid en apenas un mes. Escribá ha agradecido los elogios por la manera de competir del conjunto ilicitano desde su llegado y ha admitido que es "el primer pasado", pero ha señalado que "luego, lo que necesitas son los puntos".

El preparador franjiverde ha asegurado que "sacrificaría algo de la buena imagen que hemos dado por tener más puntos. Creo que podríamos tener dos o tres puntos más y nadie diría que sería injusto". A pesar de ello, Escribá ha destacado que "el camino está bien marcado y el equipo está equilibrado. Quedan partidos para lograr más victorias, pero también podemos tener algún encuentro malo. Como ya dije, la salvación está en todos los partidos y no creo que ahora nos llegue un calendario más sencillo. En mi anterior etapa certificamos la permanencia sumando un punto frente al Barcelona. Estamos preparados para sumar los puntos que nos permita salvarnos en cualquier partido".

De cara al choque del domingo, el técnico del Elche ha comentado que "va a ser un encuentro muy difícil. El Getafe es un equipo muy intenso, que compite muy bien y que le generan pocas ocasiones, como ya vimos en su último partido frente al Atlético de Madrid, incluso, jugando con uno menos. Estamos preparado el partido con poco tiempo, pero creyendo en donde podemos hacerle daño”.

Escribá espera en el Coliseum un envite "similar al del Eibar". "Es un rival que practica más el juego directo, con menos elaboración y que aprovecha mucho las segundas jugadas". Por eso, pide "estar muy atentos y concentrados". Después de jugar frente a rivales de competición europea como Barcelona, Real Madrid, Sevilla o Granada, el entrenador del Elche dice que "tenemos una propuesta clara con la que intentaremos seguir", pero ha matizado que le gustaría "a pesar de poder jugar de formar directo, buscar un fútbol más elaborado para llegar al área contraria".

Fran Escribá ha evitado quejarse del calendario, a pesar de que va a jugar cinco de sus primeros siete partidos a domicilio, con el cansancio que significan los viajes. Y en apenas un mes. Además, han fijado el choque frente al Huesca en viernes y los oscenses tendrían siete días para prepararlo y el Elche solo cinco. “Cuando vinimos vimos que el calendario no era el ideal, con muchos viajes entre semana. Pese a ello, el equipo está compitiendo bien. Nos gustaría jugar más en nuestro estadio, a pesar de que no puede venir público. Pero quejarse no sirve de mucho y es lo que hay. Vamos a preparar todos los partidos y el del Huesca también con la misma intensidad, a pesar de tener menos descanso".

Sobre su paso por el Getafe en la temporada 2015-2016, en la que fue destituido en la jornada 32 tras ir penúltimo en el clasificación, con 36 puntos, y después de haber sumado solo dos de 36 posible, ha comentado que "tengo un recuerdo agridulce. Fui muy ilusionado después de mi paso por el Elche y era un lugar donde ya había estado (como segundo de Quique Sánchez Flores). Empezamos muy bien y terminamos la primera vuelta siendo octavos, incluso hablándose de poder jugar la UEFA. Pero de repente, pasó algo que no me había pasado nunca. Estuvimos 12 jornadas sin ganar, con solo dos empates y muchas derrotas. Eso nos hundió y, como es lógico, el entrenador termina pagándolo. Pero no tengo ningún reproche sobre esa decisión y la entiendo. Agradezco al Getafe la oportunidad que me dio, pero me quedé con la sensación de que era un proyecto para crecer como entrenador y se estropeó".

A Escribá también se la ha preguntado por su relación con Bordalás, con quien tuvo un enfrenamiento dialéctico en un partido de la temporada 2012-2013 en Segunda División, cuando el valenciano dirigía al Elche, con el que consiguió el ascenso, y el alicantino al Alcorcón. "Mi relación con él es muy correcta y no digo solo correcta de una forma seca. Nos hemos enfrentado posteriormente y no hemos tenido problemas. En aquel momento me molestaron sus declaraciones y le contesté. Pero uno hay ningún problema. Al revés, tiene todos mis respectos y es un excelente entrenador. Lo ha demostrado aquí en Elche, en el Alavés y el Getafe. Es un técnico que saca mucho rendimiento a sus equipos, son muy intensos y nunca se rinden. El mejor ejemplo está en el último partido contra el Atlético de Madrid, que empataron jugando con diez”.

El técnico del Elche sabe que a partir de ahora va a haber mucho en juego y cuando eso sucede puede entrar el miedo a perder y los equipos no son tan valientes. Confía en que eso no le ocurra al conjunto ilicitano: “Es verdad que los equipos trasmiten ese miedo a no perder y pueden asumir menos riesgos. Pero esa nos es la idea. Hemos demostrado en los seis encuentros que llevamos aquí que no hemos salido ninguno a empatar y teníamos rivales muy complicados. Incluso ya dije que contra el Madrid perdimos tres puntos y no uno, porque pudimos ganar. En Sevilla nos marcaron el primer gol al final del primer tiempo cuando estábamos llegando más que ellos. No quiero que el equipo trasmita sensación de miedo y no la tenemos”.

Escribá es consciente de la diferencia que hay entre ganar y perder en Getafe. Un triunfo situaría a los ilicitanos a un punto de los madrileños y, sin embargo, una derrota alejaría al equipo de Bordalás a siete puntos. “Nuestra idea es ganar independientemente de que estén a cuatro puntos y sea ahora un rival directo. Nosotros queremos ganar siempre para distanciarnos del descenso. Y aún ganado, daríamos un pequeño paso, pero todavía quedaría un mundo”, ha advertido.

Por último, cuando se la ha preguntado por las palabras de Piatti tras el choque del Sánchez Pizjuán, en las que dijo que había faltado precisión en los últimos metros, el preparador franjiverde ha comentado que “Marcar goles no es fácil y a todos los equipos les cuesta. Por eso, la posición de delantero es la más difícil. Ya hemos visto en nuestros últimos partidos quién ha marcado (Messi, Benzema, En Nesyri). Mi preocupación sería si no generásemos ocasiones y las estamos creando"