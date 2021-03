José Bordalás, extécnico del Elche C.F. y actual entrenador del Getafe, ha avisado este sábado, en la rueda de Prensa previa al encuentro que ambos equipos disputarán este domingo (14 horas), en el Coliseum Alfonso Pérez, que sería "un error grave pensar" que el conjunto ilicitano es el mismo que el del partido de la primera vuelta, que ganaron 1-3 en el Martínez Valero cuando estaba en el banquillo el argentino Jorge Almirón. El preparador alicantino ha destacado la mejoría que ha experimentado el cuadro franjiverde tras la llegada de Fran Escribá.

Getafe y Elche están separados por solo cuatro puntos en la clasificación, por lo que Bordalás ha señalado que se trata de un duelo directo en la lucha por la permanencia. "En nuestra mente no pensamos en la posibilidad de perder y la gente está centrada en hacer un gran partido. El Elche es un gran equipo. Ha mejorado con la llegada del nuevo técnico (Fran Escribá) y sabemos que tenemos que ir paso a paso para este examen", ha comentado Bordalás

Para el entrenador del Getafe, este Elche es "un equipo totalmente distinto respecto al de la ida". "Sería cometer un error grave pensar lo contrario. Este Elche es un equipo mucho más fiable y le tenemos un gran respeto. Quiere conseguir la salvación, trabaja bien y es un rival muy duro y difícil", ha insistido en declaraciones publicadas por EFE.

La baja por lesión del colombiano 'Cucho' Hernández y por sanción del franco-camerunés Allan Nyom abren las puertas de la titularidad al japonés Take Kubo, que no sale de inicio desde el 6 de febrero. "Es un jugador excepcional y a veces los guiones de los partidos requieren un perfil u otro. Estoy convencido que ayudará mucho, estamos muy contentos con él y valoramos la posibilidad de que esté en el once mañana", apuntó.

Con Jaime Mata sancionado, es probable que Bordalás opte por repetir titularidad con el turco Enes Unal, que aún no ha marcado en lo que va de temporada. "Nos hubiera gustado que hubiera marcado Enes, porque los goles de los delanteros ayudan mucho a sumar puntos, pero el chico trabaja de manera profesional, con ilusión y con ganas", finalizó.