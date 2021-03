Fran Escribá terminó contento el encuentro porque, a pesar de que Elche se puso por delante en el marcador y tuvo la oportunidad de ganarlo, en la recta final lo pudo perder. Por eso, no dudó en afirmar que «el punto es bueno. Cualquier paso que nos acerque al objetivo es bueno. Demostramos que quisimos ganar, pero hay que dar por bueno el empate. Fue el partido que habíamos presagiado. El Getafe busco mucho juego directo. Fue un juego que no nos gusta, pero supimos adaptarnos y lo disputamos muy bien. Hay que estar contentos porque el equipo dio la cara en todo momento».

El preparador valenciano consideró «justo» el empate. «Me gusta volver a ver los partidos con más tranquilidad. Pero que creo que sí que es justo. Los dos equipos pelamos bien y marcamos».

El técnico franjiverde no quiso entrar en polémicas con el penalti y dijo que «no podía opinar» porque «no había visto bien la jugada», aunque sobre la disparidad de criterios de los árbitros con las manos en las áreas comentó que «la norma la sabemos, pero cada semana suceden cosas que nos llevan a dudar de lo que creíamos que eran certezas».

Escribá mostró su «respeto» por la actuación arbitral y dijo que «si decidieron que es penalti, es porque lo habrán visto. En otras situaciones, hemos visto manos que creíamos que se iban a pitar seguro y luego no lo han hecho». Y en cuanto a las numerosas tarjetas (9) y el juego que practica el Getafe comentó: «Esperaba un partido así. Pero si me dicen que nos han sacado más amarillas a nosotros con el mismo número de faltas, no lo entiendo y te duele. Creo que ellos dieron mucho más que nosotros. Hicieron esa parte del fútbol de protestar todo y simular faltas y penaltis. Cada uno utiliza sus armas. Es un fútbol no controlado para nosotros y los árbitros deben ponerle freno. Cuando uno viene a un encuentro como este, sabe que estos partidos se pueden dar».

Por su parte, Bordalás se mostró indignado y dijo estar cansado de que su equipo tenga la etiqueta de parar el juego, perder el tiempo y hacer muchas faltas y declaró ser la diana y la excusa de muchos desde hace tiempo. «Todos hemos visto el partido. El Getafe es el comodín de mucha gente y la excusa para muchos entrenadores. Estoy hasta aquí (se llevó una mano a la cabeza) y me la resbala completamente. No voy a contestar mal ni entrar en esto», indicó, aunque se defendió y dijo: «hemos podido ver que los jugadores del Elche, en cada acción, gritaban y se tiraban. Y eso es la cantinela de cada partido. A mí no me hunde ni el Titanic», apuntó.