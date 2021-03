Edgar Badia se está confirmando esta temporada como un gran guardameta en Primera División, categoría en la que está debutando. El portero del Elche CF es el meta que más parada realiza en la LaLiga Santander se está convirtiendo en un especialista en detener penaltis. Al conjunto ilicitano le han señalado hasta siete en contra en la presente temporada y de ellos solo tres han terminado en gol.

El domingo en Getafe evitó que entrase el cuarto penalti con una gran parada a Ángel Rodríguez, que además sirvió para que el conjunto de Escribá sumase un importante punto y se alejase a dos de los puestos de descenso. Anteriormente, Badia ya le detuvo un lanzamiento desde los once metros a Fekir en el partido frente al Betis, pero que no tuvo consecuencias en el resultado porque el Elche perdió 3-1. Y frente al Valencia en Mestalla, donde le paró otro a Carlos Soler, pero los valencianistas acabaron ganando 1-0. En el encuentro de la segunda jornada de Liga, el jugador del Eibar Edu Expósito lo tiró fuera y los franjiverdes acabaron ganando 0-1.

Los únicos que han podido perforar la meta del portero catalán desde los once metros han sido Januzaj de la Real Sociedad, Diego Costa y Ángel, en el partido frente al Getafe en la primera vuelta.

Al Elche le han señalado siete penaltis en contra y es, junto al Real Madrid y Osasuna, el cuarto equipo más castigado. Solo le supera el Cádiz, el Granada y Betis, a los que le han señalado ocho. En el lado contrario, los ilicitanos también son los cuartos con menos penas máximas a favor. Solo le han señalado dos, al igual que al Real Madrid, Cádiz y Osasuna. Los dos fueron transformados por Fidel Chaves frente al Celta y al Valencia.