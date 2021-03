La plantilla del Elche está convencida de que al final de temporada acabará logrando el objetivo de la permanencia en Primera División. Los futbolistas franjiverdes se basan, principalmente, en las buenas sensaciones que viene trasmitiendo el conjunto ilicitano.

El delantero Pere Milla, autor del gol en Getafe, asegura que «sumamos un buen punto fuera de casa. Nos adelantamos en el marcador y casi nos remontan. Menos mal que Edgar Badia hizo un paradón en el penalti. Sabíamos lo difícil que era puntuar en Getafe, pero el equipo dio la cara y sumó un punto, que esperamos hacerlo bueno el próximo partido frente al Betis»

El atacante ilerdense destaca que «el equipo compite contra cualquiera y si lleváramos algún punto más, nadie diría nada. Hay que seguir en esta línea, porque vamos a salir seguro».

Por su parte, el portero Edgar Badia coincide con su compañero y también resalta que «las sensaciones son muy buenas. El equipo compite sea quien sea el rival y sea en casa o fuera.

Esperamos ahora conseguir los tres puntos contra el Betis.

El guardameta catalán considera todo un «reto» superar la enconada lucha que hay en la zona baja de la clasificación por salvar la categoría: «Somos un equipo que acabamos de ascender a Primera División y sabemos la dificultad que existe en la mejor liga del mundo». Pero señala que «creo que lo vamos a conseguir».

Badia muestra su humildad y resta importancia al hecho de detener el penalti el pasado domingo en Getafe y de ser el portero que más para de toda la Liga Santander. El año pasado ya fue de Segunda División y resultó una pieza fundamental para lograr el ascenso. «Eso no es lo importante. Lo importante es el objetivo colectivo. No sirve de nada que sea el portero con más paradas de Primera si el equipo no se salva, pero lo vamos a conseguir», insiste.

Tres día libres

La plantilla del Elche regresará este martes a los entrenamientos después de disfrutar ayer lunes de jornada de descanso. Escribá, va a conceder una tregua esta semana a sus futbolistas aprovechando que el próximo fin de semana no hay competición por el parón de la Liga debido a los compromisos internacionales de las selecciones. Los jugadores franjiverdes también descansarán el sábado y el domingo.

A pesar de ello, el técnico del conjunto ilicitano ha fijado un sesión doble de trabajo para mañana miércoles. La plantilla se ejercitará hoy, a las diez y media de la mañana, en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. El miércoles lo hará, por la mañana a las diez, en el estadio Martínez Valero; y por la tarde, a partir de las cinco y media en el Díez Iborra. El jueves y el viernes habrá una única sesión, en el estadio y el Díez Iborra, respectivamente. Posteriormente, el sábado y el domingo ha concedido libre y el lunes 29 de marzo comenzará a preparar el siguiente encuentro, que será el domingo 4 de abril, a las cuatro y cuarto de la tarde, en el Martínez Valero frente al Betis.