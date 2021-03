Una de las cosas buenas para las que el Elche va a aprovechar que este próximo fin de semana no hay Liga por el parón para la disputa de los partidos de selecciones es para poder vaciar la enfermería.

De los tres futbolistas que arrastraban problemas físicos en las últimas semanas como eran Nino, Barragán y el canterano Jony Álamo, que entrena habitualmente con el primer equipo, el capitán ya se incorporó ayer a los entrenamientos con el grupo. La leyenda franjiverde se ha perdido los dos últimos encuentros frente al Sevilla y el Getefe por unas molestias en el abductor.

El capitán no está contando mucho para Escribá y solo jugó unos pocos minutos en el Camp Nou frente al Barcelona y en Granada. Sin embargo, de cara al choque ante el Betis del domingo 4 de abril (16.15 horas) puede ser un buen recambio para el ataque, teniendo en cuenta que Lucas Boyé será baja por acumulación de cinco cartulinas amarillas.

Por su parte, Barragán no acudió ayer al campo Díez Iborra, donde entrenó el conjunto ilicitano y se quedó en el Martínez Valero siguiendo su plan de recuperación junto al readaptador Aitor Soler. El lateral derecho no tendrá problemas para estar disponible para el encuentro frente al Betis y en los próximos días se incorporará al trabajo grupal. No obstante, con las buenas actuaciones de Helibelton Palacios en Sevilla y en Getafe no está claro que Barragán recupere su sitio en el once inicial.

Jony Álamo también lleva un par de semanas de baja por un problema en el isquiotibial, que sufrió en el partido del filial en Novelda. El centrocampista está ya, prácticamente, recuperado, aunque su misión será ayudar al Ilicitano en la fase de ascenso a Segunda RFEF.