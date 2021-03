La plantilla del Elche CF ha regresado este martes a los entrenamientos después de disfrutar ayer lunes de jornada de descanso. Los futbolista franjiverdes se ejercitarán hasta el viernes y luego el fin de semana volverán a tener asueto al no haber competición por el parón de LaLiga Santander por los compromisos internacionales de las selecciones.

La principal novedad en la sesión ha sido ver de nuevo a Nino entrenando junto a sus compañeros en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. El capitán del conjunto ilicitano se ha perdido los dos últimos encuentros frente al Sevilla y el Getafe, por un problema en el aductor. El delantero ya está recuperado se ha ejercitado con normalidad y, si no surge ningún contratiempo, estará listo para el partido ante el Betis. No obstante, Nino está contando muy poco para Escribá y apenas ha jugado unos pocos minutos en el Camp Nou frente al FC Barcelona y en Los Cármenes frente al Granada. La baja por sanción de Lucas Boyé hace que tenga más posibilidades. No para ser titular, pero sí para jugar algunos minutos.

Quien no se ha entrenado con el grupo ha sido el lateral derecho Antonio Barragán, que se ha quedado en el estadio Martínez Valero trabajando con el readaptador Aitor Soler. El futbolista gallego se tuvo que retirar en los primeros minutos en el encuentro del Valdebebas frente al Real Madrid con un problema en el aductor que le ha impedido estar frente al Sevilla y el Getafe. Como quedan dos semanas para el choque ante el Betis se le va a ir llevando con calma y no debe tener problemas para estar disponible. En su ausencia ha emergido la figura del colombiano Helibelton Palacios, que ha cumplido con nota y ahora Escribá tiene un dilema para elegir lateral derecho.