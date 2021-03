Raúl Guti, uno de los jugadores más destacados de la plantilla del Elche CF ha sido el encargado este martes de hablar a través de los medios oficiales del club ilicitano. El centrocampista ha resaltado que "el equipo lleva una buena dinámica, estamos en una buena racha y los resultados se están dando, más o menos como esperábamos". A pesar de ello, el futbolista zaragozano ha indicado que "hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo".

El futbolista franjiverde tiene claro que todavía "hay cosas que mejorar, pero, ahora, disponemos de dos semanas para trabajar bien y corregir errores. Lo más importante es la confianza que tiene el míster con nosotros y nosotros con el míster".

Guti ha asegurado que el parón de esta semana que no hay Liga por los compromisos internacionales de las selecciones, "nos va a venir bien para descansar y recargar pilas después de una última semana muy intensa con tres partidos muy duros frente a rivales muy fuertes (Sevilla, Real Madrid y Getafe). El descanso nos va a venir genial para desconectar un poco y estar con la familia el fin de semana, para empezar el próximo lunes con ambición para recibir al Betis".

El mediocentro del Elche ha recordado que "ahora llega el final de la Liga, que es lo más importante y afrontamos partidos frente a rivales directos

El jugador maño ha puesto en valor en haber cambiado la dinámica del equipo en poco más de un mes. "Tuvimos una mala racha y era difícil salir de esa situación. Lo más importante del grupo es que cada uno confía en su mismo y todos en el grupo. Con todos unidos es más fácil. Prueba de ello es que hemos llegado a este parón fuera del descenso, que para nosotros era súper importante". Sin embargo, a pesar de la mejoría y de es buena situación en la tabla, Raúl Guti ha avisado de que "todavía no estamos lo suficientemente tranquilos para relajarnos y debemos seguir trabajando fuerte. Quedan diez finales y hay que seguir en esta línea, con el cuchillo entre los dientes, porque el objetivo no está conseguido y, ahora, viene lo más difícil”.

Sobre su situación personal ha indicado que "tengo la sensación de que he tenido un par de etapas. Una primera con una racha difícil y ahora veo bastante bien. Me baso en el presente y estoy muy contento, disfrutando y jugando al fútbol como yo sé. Lo más importante es que el equipo acompañe. Con buenos resultados, todo se ve mas fácil. Me veo bastante bien, con la mucha confianza que me da el míster y que tanto necesitaba. Intento aportar al equipo en todo lo que pueda y, sobre todo, devolver esa confianza en el campo”.

Por ultimo, el centrocampista ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a la afición. "Al final, las cosas llegan por sí solas. Con este trabajo, la ambición y las ganas de conseguir el objetivo les pido que confíen en nosotros, porque nos vamos a dejar todo en el campo para lograrlo Si estamos unidos, seguro que lo vamos a conseguir”.