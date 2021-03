Fidel Chaves: «Queremos que la afición disfrute el año que viene de Primera y volver a ver el campo lleno»

El extremo franjiverde considera muy importantes los partidos que restan en el Martínez Valero: «De los últimos diez encuentros, seis van a ser en casa y estoy convencido de que a final de temporada celebraremos la permanencia».

Fidel quiere dejar al Elche en Primera División «para que el año que viene nuestra afición pueda disfrutar de la Primera División con nosotros y ver de nuevo este estadio tan bonito lleno. Los que hemos tenido la suerte de disfrutarlo , trataremos que los compañeros que siguen con nosotros lo puedan disfrutar la temporada que viene».

El jugador onubense reconoce que, poco a poco, está recuperando su mejor versión. «Después de mes y medio sin competir, no es volver y estar como antes. Con el paso de los partidos, vas encontrándote mejor y cogiendo el ritmo de antes. Estoy contento porque he podido disputar los últimos cinco encuentros y cada vez me voy encontrando mejor. Por el bien del equipo y mío, estamos en un buen momento. Y seguro que iremos a más».