Fidel Chaves, uno de los capitanes del Elche CF, ha sido el jugador de la plantilla encargado de hablar este miércoles a través de los canales oficiales del club ilicitano. El futbolista onubense ha señalado que las sensaciones que tienen "son positivas. El equipo sigue creciendo semana a semana. Tras los últimos resultados , estamos un poquito más cerca del objetivo y, ahora, tenemos dos semanas de parón que nos van a venir bien para seguir trabajando las ideas del míster para enfocar el siguiente partido frente al Betis". Nos va a venir bastante bien este parón. Nos enfocamos en el siguiente partido”.

El extremo franjiverde también ha destacado el hecho de poder afrontar los últimos diez partidos fuera de las posiciones de descenso. "Venimos de un calendario complicado, con tres partidos fuera de casa ante rivales fuertes en su campo y empezar esta fase de diez finales que nos quedan fuera del descenso es positivo. Ahora hay que intentar en los próximos encuentros abrir un poco más de brecha con los tres últimos clasificados para acercarnos más al objetivo".

Fidel también ha valorado la fuerza de un grupo, que ha sabido sobreponerse a momentos complicados. "A pesar de sufrir una racha bastante larga sin ganar, el equipo siempre daba la cara y estaba cerca de puntuar o ganar. Ahora, esa racha ha cambiado y en en los dos últimos partidos hemos logrado la victoria en casa. Seguimos en una zona complicada y va a ser una carrera larga, pero estoy convencido de que vamos a sacar las cosas adelante porque las sensaciones son buenas. De los últimos diez encuentros, seis va a ser en casa y estoy convencido de que a final de temporada celebraremos la permanencia".

El jugador del Elche está poco a poco recuperando su mejor versión después de mucho tiempo lesionado por una rotura fibrilar en la zona de los isquiotibiales. “Después de mes y medio sin competir, no es volver y estar como antes. Con el paso de los partidos, vas encontrándote mejor y cogiendo el ritmo de antes. Estoy contento porque he podido disputar los últimos cinco encuentro y cada vez me voy encontrando mejor. Por el bien del equipo y mío, estamos en un buen momento. Y seguro que iremos a más”.

Por último, al igual que resto de sus compañeros Fidel ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" y confianza a la afición. "Nuestros seguidores deben tener la tranquilidad de que el equipo se va a dejar el alma y la piel en el campo para que el año que viene puedan disfrutar de la Primera División con nosotros y ve de nuevo este estadio, que es muy bonito, lleno. Los que hemos tenido la suerte de disfrutarlo así, trataremos que los compañeros que siguen con nosotros lo puedan disfrutar la temporada que viene”.