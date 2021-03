El momento dulce del Elche

El Elche está viviendo un momento fantástico y todos sus equipos atraviesan una fenomenal racha. Después de tiempos de muchas penurias, la entidad franjiverde disfruta durante las últimas semanas de días de gloria, que esperan ratificar a final de temporada.

El primer equipo se encuentra en unos de los mejores momentos del curso. Tras muchas jornadas en posiciones de descenso, la reacción en las últimas jornadas, tras la llegada de Fran Escribá al banquillo, le ha permitido salir de la zona roja de la clasificación de Primera División y situarse con dos puntos de ventaja por encima de los tres últimos clasificados. Una situación que permite ver el futuro con más optimismo y con la esperanza de poder seguir disfrutando la próxima campaña de la Liga de las Estrellas.

Pero no solo el primer equipo del Elche está cosechando buenos resultados, el filial franjiverde está protagonizando una temporada fantástica. Ha terminado segundo de su grupo de Tercera División y se ha clasificado para disputar la fase de ascenso a la Segunda RFEF, que será la cuarta categoría del fútbol español y en la que estarán la mayoría de los conjuntos de lo que hasta ahora se ha venido denominando Segunda B.

El Ilicitano ha ganado once de los 18 partidos que ha disputado, ha empatado cinco y solo ha perdido dos. Eso le ha permitido acceder a la lucha por el ascenso con el segundo mejor coeficiente de los seis equipos clasificados, por lo que cuenta con grandes posibilidades de subir de categoría. A partir de la próxima semana, afrontará la liguilla de seis partidos con doble enfrentamiento con el Alzira, el Roda (filial del Villarreal) y el Atlético Saguntino y si mantiene la segunda posición la próxima temporada jugará en la Segunda RFEF.

Además, el filial ha cumplido con su papel de nutrir de jugadores al primer equipo en determinados momentos de la temporada, cuando la primera plantilla estaba a medio hacer y contaba con pocos efectivos. El central John Donald debutó en Liga siendo titular contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y Jony Álamo también salió inicialmente en Zorrilla frente al Valladolid. En la Copa del Rey jugaron las eliminatorias ante el Buñol, La Nucía y Rayo Vallecano otros jugadores del Ilicitano como Jose Salinas, Diego Bri o Gerard Barri, que ya saben lo que es debutar con el primer equipo. Junto a ellos también han entrado en diferentes convocatorias los porteros Lluis Andreu y Luis Castillo.

Los siete han venido alternando los entrenamientos con la primera plantilla y, cuando no han ido convocados, han jugado con el Ilicitano. En la recta final de la temporada, como Escribá dispone ahora de suficientes futbolistas en el primer equipo, cuando no sea necesaria su presencia en las convocatorias, ayudarán al conjunto que entrena Pau Quesada en la fase de ascenso.

Otro de los equipos del fútbol base franjiverde que está protagonizando una campaña brillante es el Juvenil A. Ha terminado segundo en su grupo de División de Honor, con 34 puntos y solo ha sido superado en la clasificación por el Atlético Madrileño. Eso le ha permitido clasificarse para disputar la Copa del Rey, algo que es la primera vez que ocurre en la historia del club con el nuevo formato.

A pesar de ello, la disputa de esta competición no está del todo clara y, en un primer momento, ha sido suspendida por la situación pandémica que vive el país.

En el conjunto juvenil del Elche, que entrena René Martínez, sobresale Javi Villar, hermano del exjugador del Elche Gonzalo Villar, que actualmente milita en la Roma de Italia. El centrocampista tiene un gran futuro por delante y, prueba de ello, es que ya está entrenando con el filial, incluso con el primer equipo a las órdenes de Escribá, quien la semana pasada alabó las enormes virtudes del joven jugador de 18 años, del que dijo que tiene cosas mejores que su hermano.

Tanto Javi Villar como Diego Bri estuvieron en la preselección de la selección española sub’19, que dirige Santi Dénia.

Las chicas pisan fuerte

El fútbol femenino está teniendo cada vez más presencia en España y las chicas del Elche están pisando fuerte y quieren seguir escalando peldaños hacia la élite.

El Elche Femenino es el líder destacado del grupo VII de Primera Nacional (tercera categoría española), con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Sporting Plaza Argel de Alicante. A falta de diez jornadas, tiene encarrilada su clasificación para la fase de ascenso a la Liga Reto Iberdrola, que es la sinónima a la Segunda División de hombres.

Solo los primeros clasificados de cada grupo y el mejor segundo de todos ellos se clasificarán para luchar por el ascenso, que se dilucidará en eliminatorias a doble partido con sorteo puro. Subirán cuatro equipos y el conjunto que dirige Quique Cano tiene muchas ilusiones puestas en estar la próxima temporada en la Liga Reto Iberdrola, que permite, a su vez, obtener más ingresos.

El fútbol sala, único que flojea

El único equipo del club ilicitano que no está cumpliendo con las expectativas es la sección de fútbol sala, que milita en Segunda División y que, actualmente, está disputando la fase de permanencia para no bajar a Segunda B. Su situación es bastante complicada, pero todavía tiene posibilidades de mantener la categoría. La temporada pasada disputó la final por el ascenso, pero esta campaña las cosas no están yendo tan bien.