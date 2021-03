Josan: «Los que contaban menos para Almirón han vuelto a ponerse las pilas»

En poco más de un mes, el Elche adopta un nuevo dibujo en el campo y, a continuación, una nueva imagen. Mejoran los resultados pero, sobre todo, la imagen del equipo. Y en esta pequeña revolución, Josan Ferrández, el atacante franjiverde que más centros pone en el área rival, cree que el cambio de entrenador fue clave. «Al final, cuando llega un técnico nuevo siempre toda la plantilla se vuelve a conectar. La gente que estaba contando menos para Almirón vuelve a ponerse las pilas y a competir como el que más para lograr un puesto en el equipo. Ahí está la diferencia para que ahora todo el equipo esté metido otra vez como al principio de temporada». Esta circunstancia, según Josan, «es lo que nos va a permitir lograr el objetivo. Ahora, cualquiera puede jugar y todos rinden; y eso es lo importante, que todos estemos preparados para competir en cuanto el entrenador lo crea oportuno».

«El parón liguero», por los partidos de la selecciones nacionales «está siendo bueno para corregir errores y para trabajar y perfilar las cosas que nos faltan», aseguraba ayer el extremo derecho del Elche. El jugador también destaca que estos días los están utilizando «para prepararnos físicamente lo mejor posible para lo que queda de temporada y para recuperar a la gente que padece molestias».

Josan refrenda las palabras ofrecidas el miércoles por Fidel: «Las sensaciones del último mes o mes y medio son muy buenas, el equipo compite muy bien; por ejemplo nos dejamos puntos ante el Real Madrid que por pequeños detalles no conseguimos. Poder competir contra cualquiera nos da confianza y estamos todos muy metidos y convencidos de que vamos a lograr la permanencia».

Para conseguir el objetivo también es importante, según el jugador franjiverde, el hecho de que «tenemos muchos partidos contra rivales directos, que están luchando como nosotros por mantener la categoría. Sacando esos partidos contra ellos tendremos mucho ganado». Poco amante de las dinámicas, sí lo es del esfuerzo: «Siempre he creído en el trabajo y el equipo está trabajando de una forma espectacular. Se ve cada día en los entrenamientos y también en los partidos, donde nunca damos un balón por perdido». El Elche juega «a ganar en cualquier campo y ante cualquier rival, y esto es lo que nos va a ayudar a conseguir el objetivo».

Sobre su trayectoria personal en el Elche, donde firmó hace cuatro temporadas en Segunda División B, Josan describe que «en el momento en el que firmé no me lo podía esperar, sobre todo conseguir en tan poco tiempo llegar a Primera. Cuando echo la vista atrás siento una alegría inmensa. Siempre digo que yo considero que estoy en mi casa y lograr todo esto que hemos conseguido es lo más grande que me podía pasar. Es una alegría grandísima recordar todo lo que hemos vivido en este periodo de tiempo».

Preguntado por cómo lleva en su día a día el equipo las medidas contra la pandemia, Josan resalta que «es complicado y un poco raro, sobre todo no tener a la afición con nosotros, en el campo. También por todos los protocolos que debemos seguir en todo momento, en cada entrenamiento o partido... Pero sí es verdad que después de un año ya lo vemos un poco más normal. A veces nos imponen medidas un poco excesivas, pero es la situación que nos ha tocado vivir ahora y hay que acostumbrarse lo más rápido posible, que es lo que hemos hecho, y darle normalidad», concluye el crevillentino.