Escribá: "Al Betis le molesta n tener la pelota e intentaremos quitársela y dominar en ataque"

El técnico del Elche, Fran Escribá reconoció ayer que el parón de la Liga de la semana pasada por los compromisos internacionales de las selecciones nacionales le ha venido «bien» a su plantilla. «Cuando llegamos tuvimos un par de partidos entre semana y no trabajamos todo lo que hubiéramos querido». Por eso señaló que «esta semana limpia ha venido bien y, además, pudimos darle dos días de descanso libres a los jugadores el fin de semana pasada, que les vino muy bien para desconectar», comentó.

Ahora ya no hay ni más parones ni marcha atrás. El conjunto ilicitano afronta las últimas diez jornadas de Liga en poco más de mes y medio en las que se va a jugar su permanencia en Primera División. El técnico valenciano tiene claro que llega el momento de la verdad y reconoció que «los puntos tienen ahora más importancia».

Escribá recordó que «rara vez los objetivos se cumplen antes de los diez últimos partidos y es raro que llegues a estas últimas jornadas con los deberes hechos. Los puntos siempre son importantes, pero ahora más», destacó.

La primera de la diez finales es este domingo (16.15 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Betis. Un rival que, como reconoció Escribá, «viene en una buena dinámica y va a ser difícil de superar», advirtió.

A pesar de que los béticos ocupan la sexta posición de la clasificación, con 45 puntos, y están luchando por obtener una plaza para disputar la próxima temporada competición europea, el entrenador franjiverde confía plenamente en su plantilla y en la buena dinámica que venía mostrando antes del parón. «El equipo llega bien. Hemos mejorado cosas que necesitábamos y, aunque por el camino no hemos sumado todos los puntos que hubiésemos querido y hemos merecido, el equipo ha mejorado».

Fran Escribá quiere frente al Betis un equipo que mantenga el orden defensivo, que siga buscando hacer daño con transiciones rápidas y juego directo hacia los delanteros, pero, al mismo tiempo, que sea capaz de dominar el juego y llevar el control del partido. «!Hemos visto y hemos analizado mucho al Betis. y es un equipo que se asocia muy bien con el balón. Una de las claves va a ser que seamos capaces de imponer nuestro ritmo. El Betis es un equipo al que le molesta y sufre cuando no tiene el balón y nosotros no queremos ceder la posesión, aunque sabemos que en muchos momentos no tendremos la pelota y deberemos intentar defender juntos y ordenados. Pero no queremos jugar solo al contragolpe. Queremos tener también nuestras fases de juego posicional, ser fuertes atacando con el control del balón y contraatacar bien cuando se pueda».

Helibelton Palacios o Barragán

Escribá nunca desvela su posible once inicial y, ni siquiera, suele dar pistas. Todo lo contrario, intenta esconder sus bazas. Esta semana tiene una papeleta difícil como es elegir lateral derecho. Barragán, que era titular y tiene la motivación de enfrentarse a su exequipo, vuelve tras su lesión. Pero el colombiano Helibelton Palacios ha cumplido con nota como su sustituto frente al Sevilla y en Getafe. Además, debe elegir el sustituto del sancionado Lucas Boyé. Aunque todo apunta a que Pere Milla y Guido Carrillo serán la dupla atacante.

«Para mí, es un problema porque todos están cumpliendo bien. Tanto Barragán como Cifu, que jugaron más minutos en los primeros partidos cuando llegué, cumplieron bien. Helibelton ha jugado muy bien en los dos últimos. Quiero que todo el que juegue lo haga bien. Como Pere, que no estaba siendo titular y marcó en Getafe. Lo mejor que me puede pasar es que los jugadores que están teniendo menos minutos lo aprovechen. Todos están preparados para dar el máximo rendimiento cuando les toque», comentó sin dar ninguna pista.

Por último, aunque el Elche ha ganado con Escribá los dos partidos (Eibar y Sevilla) que ha disputado en el Martínez Valero y al conjunto ilicitano le restan seis como local y cuatro fuera, el preparador franjiverde resta importancia a ese dato. «No he sido mucho de distinguir los partidos de casa y de fuera, sobre todo ahora sin público. Con el Martínez Valero lleno, se verían partidos muy bonitos. Hasta ahora, hemos sido fiables en nuestro estadio y vamos a intentar seguir en esa línea. Pero de los 10 partidos que restan no veo ninguno cómodo», concluyó.

Piatti y Josan aceleran para llegar a tiempo al partido

Josan y Piatti, los dos futbolistas de la plantilla que arrastran molestias musculares, van a intentar llegar a tiempo al partido del Betis, pero ninguno, en caso de hacerlo, será titular. El extremo crevillentino realizó el jueves parte del entrenamiento con el grupo, mientras que Piatti va a depender de las sensaciones que tenga en las últimas sesiones. «Con Piatti, gestionamos el esfuerzo porque tenía una pequeña molestia de la semana pasada. Creo que vamos a tener a todos disponibles salvo a Lucas Boyé, que es baja por sanción»., comentó Escribá».