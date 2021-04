Escribá: «El equipo compitió bien y es un punto para seguir creciendo»

Fran Escribá valoró de forma positiva el resultado del encuentro, sobre todo porque su equipo «compitió bien» ante «un rival complicado, que venía en un momento extraordinario de forma y que está luchando por estar en Europa». Por eso, el técnico franjiverde destacó que «es un punto para seguir creciendo».

El preparador valenciano también destacó la capacidad de reacción después de ponerse por detrás en el marcador. «La fortaleza mental va a ser muy importante en las últimas jornadas. Puede pasar que después de encajar pronto cada uno intente pelear por su cuenta y eso genere un desorden. Lo hemos hablado mucho. Hay que estar preparados para saber jugar yendo por delante o por detrás en el en el marcador. El ser un equipo equilibrado es lo que nos lleva a conseguir los resultados. Por eso, es fundamental que, independientemente de marcar o encajar, no perder el orden y el equilibrio trabajado», insistió.

Con lo que sí que terminó enfadado Escribá fue la acción de contraataque que realizó el Betis con el tiempo ya cumplido tras perder el balón en un saque de esquina a favor. «Es imperdonable. No he dicho nada en el vestuario porque cuando acaban los partidos me gusta que los jugadores se tranquilicen. Pero lo hablaremos y veremos el corte de la imagen de la jugada. Cuando lanzas un córner piensas en marcar gol, pero debe haber cuatro o cinco jugadores preparador para el repliegue y pensando en lo que puede ocurrir si despejan el balón. Me cabreé mucho, porque habría sido una injusticia enorme perder por un error tan grave».

El entrenador del Elche explicó los motivos que le habían llevado a sacar a Víctor en la banda derecha en lugar de un futbolista más específico como Josan. «El equipo estaba bien, aguantando físicamente. Pero hubo una fase en la que el control de juego era más de ellos. Pensábamos que Álex Moreno ya no nos iba a generar más problemas subiendo por su banda y Víctor nos podía dar más control de la pelota».

Cuando le preguntaron si el Elche estaba en el mejor momento de la temporada, Escribá fue muy respetuoso: «Estamos bien. Si estamos mejor o peor, aquí hubo antes un compañero que tuvo fases buenas y otras no tan buenas. El equipo está creciendo, que es lo importante».

El técnico franjiverde quiso quitar importancia a la situación clasificatoria y a los dos puntos de ventaja con el descenso. Es importante, pero estamos muchos equipos muy cerca. Todo lo que sea sumar nos acerca al objetivo», y sobre el partido del viernes en Huesca adelantó que «no va a ser definitivo, pero es importante, porque está el golaveraje de por medio. Somos dos equipos que estamos con una tendencia buena. El Huesca ha mejorado en los últimos meses. Ha logrado buenos resultados y ha tenido partidos que podría haber logrado mejores todavía. Los dos equipos nos jugamos mucho y va ser importante», concluyó.