Sin sorpresas en el once inicial del Elche CF para el partido que a partir de las cuatro y cuarto de la tarde le va a enfrentar al Betis, en el estadio Martínez Valero. Helibelton Palacios sigue en el once titular a pesar de la recuperación de Barragán, mientras que Pere Milla será el acompañante de Guido Carrillo en el ataque ante la ausencia por sanción de Lucas Boyé. Josan se ha recuperado a tiempo, pero Piatti no y se ha quedado fuera de la convocatoria.

El once inicial del conjunto ilicitano es el formado por Edgar Badia, Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Mojica, Iván Marcone, Raúl Guti, Tete Morente, Fidel, Pere Milla y Guido Carrillo. En el banquillo para posibles sustituciones estarán: Gazzaniga, Cifu, Diego González, Josema, Barragán, Mfulu, Luismi, Víctor, Jony Álamo, Josan, Rigoni y NIno.