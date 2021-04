Todos listos para la final de Huesca

Al menos uno de los hombres que no estuvo en la última convocatoria, seguro que podrá estar en la siguiente: Lucas Boyé, que cumplió un partido de sanción por acumulación de tarjetas. De esta manera, Fran Escribá podrá armar su delantera con su punta de referencia, que había jugado todos los partidos desde que llegó al banquillo franjiverde y que es el pichichi del club con 6 tantos.

Si la vuelta de Boyé es fundamental para el estilo de juego del Elche, también lo es poder disponer de los recursos creativos del último jugador que ha aterrizado en la plantilla, el argentino Pablo Piatti. Desde su llegada a la casa ilicitana solo ha disputado un cuarto de hora en la derrota ante el Sevilla (2-0) y otro tanto en el empate (1-1) frente al Getafe en Madrid. En ambos encuentros entró en el campo por Tete Morente. El técnico Fran Escribá señalaba en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis que el extremo había arrastrado molestias musculares desde su última participación. Lo mismo sucedía a Josan, aunque este sí fue convocado el domingo.

En el caso de Piatti, pese a que parecía que podría llegar bien a la última jornada liguera, Escribá prefirió reservarlo y no convocarlo para afianzar su recuperación, pero las palabras del propio míster parecen indicar que el delantero podrá estar para la próxima cita ante el Huesca.

Por otro lado, el Elche sigue teniendo a cinco apercibidos de sanción por acumular 4 tarjetas. Estos son Josema, Diego González, Rigoni, Fidel y Pere Milla. Ninguno de ellos vio tarjeta en el último partido, por lo que también están a disposición del técnico valenciano. Además de estar disponibles legal y físicamente, los jugadores del Elche han demostrado en los últimos encuentros una amplia capacidad de recuperación física. De hecho, una de las obsesiones de Escribá es precisamente la de llegar en las mejores condiciones físicas posibles a cada partido de este final de temporada.

Final es un término que a los preparadores no gusta mencionar. El propio técnico franjiverde señaló tras el encuentro ante el Betis que el próximo choque sería «importante», pero «no definitivo». Elche y Huesca son dos equipos en una buena tendencia, que están experimentando una evidente mejoría en el juego y en sus posibilidades para competir desde la llegada de sus nuevos entrenadores. Quizás ocurre lo mismo a ambos, esta tendencia positiva no se ve reflejada en la consecución de los puntos que necesitan y algunos resultados no han hecho justicia a lo visto en el terreno de juego.

Enfermería oscense

Si el Elche de Escribá llega con todo a esta gran cita, el Huesca de Pacheta no puede decir lo mismo. La buena noticia es que no cuenta con sancionados, aunque sí con apercibidos de sanción: Pablo Maffeo -lesionado-, Jaime Seoane, Idrissa Doumbia y Javi Galán. Pero la enfermería del equipo oscense está repleta de jugadores. Seguro que ante el Elche no están Pablo Maffeo ni Javi Ontiveros (luxación en la clavícula,; el primero d eellos en el último choque ante el Levante), tampoco podrá estar disponible Dimitrios Siovas (lesión en el bíceps femoral en el mismo encuentro) ni Antonio Valera (operado del hombro). Además, son duda los dos extremos izquierdos, Luisinho y Gastón Silva, que acaban de finalizar sus periodos de recuperación.