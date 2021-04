Dani Calvo: "Somos un equipo sólido, serio, fiable y con ocasiones de gol"

Dani Calvo no echa balones fuera, pero sí quiere aminorar la presión del choque del viernes ante el equipo de su ciudad natal, Huesca. “Es un partido muy importante”, reconoce, pero a la vez asegura que “no es más ni menos importante que los ocho restantes que tenemos”. El equipo oscense es “un rival directo y, por tanto, si ganas son tres puntos más que sumas y 3 que deja de sumar ese rival, pero al final hay que darle la importancia que tiene y pensar en global y en los otros ocho partidos que quedan”.

El defensa mantiene la cabeza fría para lo que resta de temporada y se muestra convencido de que si siguen trabajando en la misma línea, el objetivo llegará: “Desde luego, estamos con una confianza plena en que podemos conseguir la salvación. Estamos en una línea muy positiva, con una sensaciones muy buenas y una confianza brutal”.

Para definir a su equipo, Dani Calvo no repara en elogios: “Somos un equipo sólido, serio, fiable, que genera ocasiones de gol… Si seguimos en esta línea lo vamos a conseguir”.

Es su tercera temporada en el Elche y su asentamiento en la ciudad es completo tras tener un hijo ilicitano. “Nunca pensé en que naciera en otra ciudad, como en Huesca, por ejemplo”. Calvo se siente “como en casa”. “Desde que llegué he sentido el cariño que tengo del club, de la afición, del vestuario y de la ciudad. Me siento muy bien arropado en Elche y me gustaría seguir aquí mucho tiempo. La verdad es que me siento fenomenal, muy feliz aquí, tanto yo como mi mujer”.

Sobre Escribá y Pacheta, el franjiverde destaca que “son dos técnicos que han marcado la historia reciente del Elche. Pacheta, desde que llegué me dio una confianza muy grande. En esos momentos yo no estaba pasando un buen momento en mi carrera deportiva y me ayudó”. Ahora, con Escribá, “ha ocurrido lo mismo. Estaba sin jugar con Almirón y el entrenador me ha dado la confianza que necesitaba y estoy muy contento con esta situación”. Para ambos preparadores solo tiene elogios: “No sabría decir en qué se diferencian, pero sí resaltar cosas positivas que ambos comparten y que los engrandecen: a mí me han marcado mucho. Son entrenadores que están muy cerca del futbolista, que se comunican muy bien, y esa confianza que te dan se traslada al terreno de juego. Yo intento corresponder en el terreno de juego lo mejor posible”.

Sobre el partido del viernes, “lo estamos preparando para ir a ganar con todas las de la ley. Serían tres puntos que sumas más que un rival directo y ganar el gol averaje particular. Vamos con la mentalidad de ganar”. Para tapar a uno de los delanteros más en forma en LaLiga, Rafa Mir, “no hemos preparado un plan especial, pero sí sabemos que atraviesa un buen momento y que debemos estar lo más atentos posible porque es muy potente”.

El estadio del Huesca, El Alcoraz, “es el campo donde he ido muchas veces como aficionado y será un partido muy especial. Siento una gran alegría y felicidad por poder jugar allí, en mi ciudad, y más aún haciéndolo en Primera División. La pena es que no haya aficionados en los campos, Lo que haría más especial este partido sería ver el campo lleno, con familiares, amigos… pero no vayan a poder estar lo hace diferente”.