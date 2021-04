Pacheta devuelve al Elche CF a los puestos de descenso (3-1)

El Elche jugó anoche en El Alcoraz su peor partido desde que llegó al banquillo Fran Escribá, perdiendo por 3-1 ante un Huesca que fue mucho mejor. El conjunto ilicitano fue previsible, impreciso, espeso, careció de profundidad y de pegada, también de orden y equilibrio, las máximas del entrenador. Por fallar, ayer falló hasta el portero, el que acostumbra a salvar al equipo. Un cúmulo de inconvenientes que acabaron con un baño de realidad para los de Escribá y con el regreso al pozo del descenso.

El partido venía marcado por el reencuentro, esta vez en el banquillo rival, con el último héroe del ascenso franjiverde, el entrenador José Rojo «Pacheta». El Elche fue superado por su equipo y, ahora, vuelve a los puestos que devuelven al club a Segunda, en favor precisamente del Huesca, que aventaja en un punto, más el gol «average», a los franjiverdes.

El encuentro, jugado en viernes como el primero de la jornada 30 de LaLiga Santander, se presumía intenso y muy disputado. Ambos técnicos destacaban las similitudes de ambos conjuntos, que en los últimos 5 partidos habían obtenido los mismos resultados (1 victoria, 2 derrotas y 2 empates), y advertían en la previa de que el marcador iba a ser muy ajustado. Los dos equipos se jugaban mucho. Todo el mundo pensaba que serían conservadores, pero el arranque fue trepidante.

El Elche saltaba al campo con solo dos cambios en el once inicial con respecto al último partido contra el Betis (1-1). Lucas Boyé volvía a la punta tras cumplir sanción y Barragán sustituía a Palacios en el lateral derecho. El Huesca tenía la baja por lesión del titular Maffeo. Siovas, tocado, empezaba desde el banquillo.

Los entrenadores había apelado a la concentración de los suyos, destacando que el resultado sería muy ajustado. Pero en el minuto 4 el partido ya iba 1-1. Los dos equipos salieron fuertes, valientes, bravos, pero desordenados e imprecisos. Nerviosos. Muy acelerados pero sin control. El Huesca estaba más centrado. En el minuto 2 ya sacaba su segundo córner. Tras un rechace, centro al área pequeña y gol de cabeza de Rafa Mir (1,90 de estatura), que no encontró oposición de defensor alguno. Marcó a placer.

El Huesca aún estaba celebrándolo cuando el Elche empató. Saque del centro del campo, Barragán la toca y sube corriendo por la derecha. Recibe, regatea, se mete en el área. Tiene hasta a tres compañeros para el remate. Lanza un «centro-chut» que el defensor del Huesca Vavro toca y la mete en su portería. La alegría salta de bando. Muy poco le duraría. En el 21, el árbitro señala penalti de Mojica y le saca amarilla. Entra en acción el VAR y el colegiado marca una falta previa y retira la amonestación. Alivio para los ilicitanos, que llegan poco arriba. Intentan salir con el balón jugado pero la presión del Huesca se lo impide.

El partido entra en un ida y vuelta, pero el Huesca es más peligroso. Badia tiene que intervenir hasta tres veces con golpeos entre los tres palos.. Dos de ellas son paradas espectaculares.

En el minuto 29, Sandro adelanta al Huesca y volvía a poner al Elche en el pozo del descenso. Fidel le regalaba un balón cerca del área y no se lo pensaba. Zambombazo que bota delante de Badia, despista al portero, que falla. Error grave.

El resto es un quiero y no puedo del Elche. Algún centro de Mojica, un remate fuerte pero centrado del colombiano. Y hasta 4 córners, pero poco más. Falta mordiente.

La falta de profundidad siguió al inicio del segundo tiempo. El Huesca cede el balón a los de Escribá y se cierra atrás. Pacheta debe haberles pedido calma a sus jugadores, que esperan y salen a la contra. El Elche hace circular la pelota pero sigue sin profundizar y sin crear peligro. El técnico reacciona. Minuto 63. Entran Carrillo y Josan. Salen Milla y Morente. La siguiente jugada es un centro peligroso del crevillentino que remata de cabeza Guido pero fuera. Será el único. Pacheta la devuelve rápido. Un minuto después saca al exfranjiverde Mosquera y a Vavro, y entran en el campo Rico y Siovas. El Huesca cede el esférico, pero el Elche no sabe qué hacer con él. Se muestra impotente, no llega arriba, sigue sin equilibrio ni orden. Una presión en medio campo le impide pensar. No hay creación. El Huesca de Pacheta, hasta hace poco colista, le está sacando los colores y desconectando totalmente del partido.

En el 69, Escribá mueve ficha. Rigoni entra, sale Fidel. Ha estado voluntarioso, pero poco acertado. Poco después se lesiona Carrillo. Llevaba once minutos en el campo. Tirón muscular. Entra Nino. El partido está muy tosco y muy espeso el Elche. Pacheta saca a Coumbia para reforzar el centro del campo. En el 71 Boyé lanzá una falta desde muy lejos pero obliga a intervenir al portero rival con una gran parada. El Elche mueve el balón, pero no hay rapidez. Y llega una mano de Mojica y penalti en el 85. Rafa Mir marca su segundo gol y el 3-1. Se acabó. El Elche ha puesto voluntad, pero nada más. No ha sido su día.