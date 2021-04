El Elche se jugará la permanencia en el Martínez Valero

La clave de la salvación del Elche estará en el Martínez Valero donde deberá jugar cinco de los ocho partidos que quedan para terminar la temporada, entre ellos ante dos rivales muy directos como el Valladolid y el Alavés. Mientras, solo tendrá que viajar a Pamplona, San Sebastián y Cádiz. Es en este momento de la temporada cuando más duele tener que jugar sin público en el estadio franjiverde, el momento de la verdad y que además ha dado la casualidad de que todo se jugará en el Martínez Valero.

LaLiga decidió que los partidos correspondientes a la jornada 33 de Primera División, entre ellos el duelo entre el Elche y Osasuna en El Sadar, se adelanten al próximo fin de semana, que estaba libre porque se disputa la final de Copa entre el FC Barcelona y el Athletic. Se trata de una jornada que estaba prevista entre semana para el día 28 de este mes. De esta forma, con este cambio en el calendario, el equipo de Fran Escribá afronta dos partidos consecutivos a domicilio, el que jugó el viernes en Huesca y el que disputa este domingo a las 14.00 en El Sadar ante el Osasuna. A partir de ahí, tres jornadas seguidas para el Elche en el Martínez Valero: jornada 31 contra el Valladolid (día 21 a las 21 horas), jornada 32 ante el Levante (24-25 de abril) y jornada 34 contra el Atlético de Madrid (1-2 de mayo).

El conjunto de Escribá ha conseguido como local 16 puntos de los 26 que lleva ahora mismo, un dato esperanzador de cara a la recta final de la temporada. En el Martínez Valero el Elche ha conseguido las victorias ante Valencia, Eibar y Sevilla, empatando ante Huesca, Celta, Cádiz, Osasuna, Real Madrid, Villarreal y Betis. Son números que permiten realizar una visión optimista pese a que ahora mismo el equipo franjiverde ocupa plaza de descenso. La igualdad es máxima en la parte de abajo con muchos equipos implicados en la lucha por la permanencia.

Los analistas estadísticos auguran que esta puede ser una de las temporadas en las que la salvación esté más «barata», pudiéndose situar en los 34 puntos. Con estos cálculos, optimistas para el Elche, el equipo ilicitano se salvaría sumando ocho puntos más de los que tiene ahora mismo, pero de momento lo que tiene claro el equipo es que tiene que volver a ganar después de llevar más de un mes sin conseguirlo y ha permanecido fuera de las puestos de descenso por los malos resultados de los rivales directos.

Uno de los aspectos que se está difuminando conforme pasan las jornadas es la posibilidad de que haya público en las gradas antes del final de la competición.

Así, el presidente de LaLiga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, criticó la incoherencia de las medidas sobre la asistencia de público a los estadios y ha afirmado que «es consecuencia del estado de las autonomías».

Citas clave

El conjunto ilicitano perdió en El Alcoraz los tres puntos y el coeficiente particular ante el conjunto oscense, que empató en el Martínez Valero en la primera vuelta (0-0). El Elche, hasta el momento, había mostrado una gran solvencia en los enfrentamientos ante equipos de 'su Liga', básicos para alcanzar la permanencia, según las previsiones del vestuario y del cuerpo técnico. El equipo ilicitano había logrado vencer al Eibar en los dos partidos disputados esta temporada (0-1 y 1-0) y también derrotar al Deportivo Alavés en Vitoria (0-2), dejando muy decantado el coeficiente particular ante los vitorianos. Además, había sumado ante el Valladolid a domicilio (2-2) e igualado ante el Cádiz (1-1) y Osasuna (2-2) en Elche. El anterior borrón en los duelos directos tuvo lugar ante el Getafe, ante el que perdió (1-3) en enero, si bien en aquel momento el equipo madrileño no parecía destinado a luchar por la salvación. El traspiés ante el Getafe lo corrigió mínimamente el Elche al empatar en su visita al Coliseum Alfonso Pérez (1-1).

Comienza el tramo decisivo y cada vez menos margen de error.