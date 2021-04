La afición del Elche CF cierra filas por la salvación: "¡No estáis solos!"

Ocho responsables de las peñas franjiverdes acuden esta jornada al campo virtual del periodismo para transmitir sus mensajes a un equipo que la pasada jornada sufría «un palo duro, porque los enfrentamientos contra los rivales directos valen doble», expone María Cecilia Ballester, presidenta de la peña Els Gafarrons Ilicitans. Pero hay que reponerse, «no debemos tomarnos una derrota como algo catastrófico. Somos conscientes de que vamos a sufrir, pero estamos vivos y vamos a lograr la permanencia», apunta Mario Payá, secretario de la Federación de Peñas del Elche. La confianza en el equipo es total. Payá transmite que «la afición confía en ellos a muerte». «Confiamos en nuestros guerreros y no contemplamos otra opción que no sea la permanencia», afirma el presidente de la Federación y de la Peña Franja Verde, Tomás Domenes.

Todos son mensajes positivos. «Afrontamos la recta final con garantías. El vestuario está unido en torno al entrenador. Confíamos en ellos porque han demostrado calidad e implicación», expresa el presidente de la Penya Altabix, Carlos San José.

«Si regresamos a Primera con el playoff más surrealista de la historia del fútbol nacional... Por supuesto que confiamos», indica Joaquín Morales, de la Peña Jove Elx.

Por su parte, Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde, quiere transmitir a los jugadores que «la afición está totalmente con ellos, que confiamos plenamente en su compromiso y que la ilusión de toda la ciudad les debe servir como estímulo para las últimas ocho finales».

Valero Payá, de la Peña Franjiverde Petrer, incide en que «sabemos de la dificultad de la empresa, pero quedan 24, que son muchos puntos y muchos enfrentamientos directos. El equipo puede hacerlo y estoy seguro de que daremos la cara».

El vicepresidente de la Federación, David Aranda, entiende que la permanencia, «sin duda, es posible, y dependemos de nosotros mismos». Al equipo, les transmite que tengan en cuenta que «en su trabajo está la ilusión de una ciudad» y que «tienen a una afición que confía plenamente en ellos».

Fe en Escribá

Confianza absoluta y, en concreto, fe ciega con el técnico Fran Escribá. «La afición confía en su trabajo», «Es el mejor que podíamos tener», «Sabe manejar estas situaciones», «Estamos seguros de que lo conseguirá», «Solo tú puedes hacerlo, te queremos», «Tiene nuestro cariño y admiración sabemos que es capaz» son algunas de las frases repetidas por los peñistas, destacando la de San José: «No tenemos ninguna duda de su calidad humana y profesional. Es el adecuado para lograr la permanencia y, si no la lograra, no sería culpa suya y nos gustaría que siguiera».

Claves para la permanencia del Elche CF

Preguntados por las claves para seguir en Primera, los responsables peñistas coinciden en que es fundamental amarrar las victorias en casa. Todos son conscientes de que «ser el presupuesto más bajo de Primera te obliga a competir en desventaja, pero la clave es que exista un vestuario unido, un entrenador que confíen en sus jugadores y una afición que los apoye», añade Ortega. También ven esencial que «si se vacían cada jornada, poco hay que reprocharles, pase lo que pase», expone la Jove Elx.

Para mal, ha habido puntos determinantes, que los portavoces de las peñas resumen en que la anterior campaña finalizó tarde, el Elche tuvo poco tiempo y dinero para fichar y organizar un equipo de Primera, no se debió despedir a Pacheta, Almirón no debió insistir tanto en un estilo de juego que no le venía bien al Elche, Escribá debía haber sido fichado antes... Muchas cosas. Y un culpable al que la mayoría señala: Bragarnik. Al máximo accionistas le achacan males, pero las peñas quieren arengar en positivo hoy: «le pedimos más presencia y cercanía con el equipo», asegura Mario Payá. «Su decisión -prescindir de Pacheta- fue muy necia. Debe aprender de sus errores y confiar más en la gestión de la gente de aquí, que conoce bien el entorno», añade San José.

Y, además de todo lo dicho, el equipo no puede contar con el jugador número 12. «Estamos tristes», coinciden las peñas. «Desde la Federación estamos preocupados por esta situación. El ánimo comienza a decaer, pero seguimos con la ilusión de poder volver a ver a nuestro Elche jugando en Primera División», concluye Payá.