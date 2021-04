Escribá: "En Pamplona iniciamos una semana con 9 puntos importantísimos"

Con la profesionalidad y educación que lo caracteriza, el entrenador del Elche, Fran Escribá, exponía hace unos minutos en rueda de Prensa su “confianza plena” en sus jugadores y en que “vamos a lograr la permanencia. Va a ser complicado, pero lo lograremos”. Por primera vez, el técnico no habló solo del siguiente rival. Incluso reconoció que “puede haber rotaciones pensando en el siguiente encuentro ante el Valladolid”. Y es que el calendario se aprieta y el Elche afronta una semana con tres citas determinantes ante pamploneses, pucelanos y el Levante. “Una semana con 9 puntos importantísimos”, para la que “el equipo está muy mentalizado con el fin de sacar el mayor número de puntos posibles porque creemos que somos capaces de ello”.

Escribá agradece el cariño de la afición expresado por las peñas franjiverdes a través de INFORMACIÓN en el día de hoy. “Su apoyo es fundamental y les echamos mucho de menos en el campo. Les pasará a todos los equipos, pero a nosotros especialmente porque somos un grupo -formado por la afición, la ciudad, el club, los jugadores y técnicos-, de gente muy unida”. El paso al frente de los aficionados “aunque sea desde la distancia nos muestra su apoyo su convencimiento de que lo vamos a sacar. Al final, no piensan diferente a nosotros e igual que ellos se lo dejan todo apoyando al equipo nosotros vamos a dejarnos todo para salir de esta situación y que el año que viene sigamos en Primera y que ojalá además recuperemos a nuestra gente”.

La derrota en Huesca ha sido dura. “El partido se nos fue por errores nuestros más que por aciertos suyos. Los jugadores mismos se dieron cuenta de que prácticamente no nos generaron ocasiones de gol pero los tantos llegaron por errores nuestros”. Por ello, Escribá cree que “todavía tenemos margen de mejora, sobre todo a la hora de minimizar errores, sobre todos los graves, porque esos sí son lo que te condenan y en una liga tan igualada como esta un error grave cuesta mucho de corregir”.

En el equipo “estamos dolidos todavía, pero los jugadores no pierden esa alegría de afrontar el siguiente partido y creo que la derrota no nos afectó en la moral. A ese nivel estamos más fuertes de lo que refleja la clasificación”. Escribá mantiene que “tanto en los entrenamientos como en todos los partidos, los jugadores están entregando todo, se vacían. Es un grupo que se lo deja todo y da gusto entrenarlo. Al caer en descenso es lógico que la gente, y no digo nosotros, se desanime. A nosotros nos duele pero hay que ser optimistas. Tengo la confianza de que podemos sacarlo y de que lo vamos a conseguir”.

Ante Osasuna, el Elche tiene las bajas de Fidel, por sanción, y de Guido Carrillo, por lesión. “Preferiría tenerlos a todos, pero no es así y tendremos que gestionar con ello el partido y trataremos de sacar el mejor once posible, pensando también que estamos en una semana en la que difícilmente, por no decir imposible, podremos repetir el equipo inicial”. Las bajas son lamentadas, “pero también son una opción para que otros jugadores que están deseando disponer de más minutos den un paso adelante. Siempre he creído en la fuerza del grupo por encima de las individualidades y es el momento de que aparezcan otros jugadores”.

El Valladolid, al haberse aplazado su partido liguero contra uno de los finalistas de la Copa del Rey, llegará mucho más fresco al partido del miércoles. “Nosotros solo tendremos dos entrenamientos, uno de los cuales será de recuperación… No es lo que un entrenador hubiera elegido, pero es cómo ha ocurrido y hay que aceptarlo, por lo que tendremos que tratar de gestionar el esfuerzo del equipo lo mejor posible”.

El primer rival es Osasuna “y si ganamos en Pamplona el cansancio será menor, por eso es tan importante este partido. Si conseguimos los tres puntos la forma de afrontar el partido ante el Valladolid será distinta. Hasta el cansancio es menor cuando ganas. Pero lo lógico es que en los próximos tres partidos haya cambios, no solo en Pamplona, en cualquiera de los tres encuentros”.

Preguntado por si el reto de la permanencia es más complicado este año que en las dos campañas en las que él estuvo como técnico y lo consiguió, Escribá asegura que “sí, porque no estoy en el equipo desde el inicio. El técnico, cuando comienza la competición con el grupo planifica toda la temporada y, a partir de ahí, va encontrando soluciones por el camino. No es lo mismo que llegar en una situación límite. No puedes cambiar las mismas cosas. Si estás muy mal es difícil estar muy bien de golpe. En el camino hay que ir dando pequeños saltos y en ello estamos. Ganar en Pamplona sería uno de esos saltos. Y el equipo es capaz de ganar fuera. Antes de llegar yo estuvo apunto de conseguirlo en Valladolid”.

Escribá entiende que “debemos afrontar lo que nos queda pensando que cualquiera de los ocho partidos restantes los podemos ganar”. Sin querer mojarse demasiado, el técnico entiende que “el equipo que llegue a los 40 puntos se salva segurísimo, pero pienso que en los años en los que la parte de abajo de la tabla tiene tantos equipos no es necesario llegar a los 40 puntos. Sería aventurado decir una cifra exacta, pero lo que está claro es que nos quedan 24 puntos por delante que debemos pelear. Es cierto que hemos tenido un calendario terrible, pero también lo es que después de Pamplona, de los siete partidos que falten, cinco serán en casa. Y hay espacio y tiempo suficiente para sacar los puntos necesarios para salvarnos”.

El rival

Sobre Osasuna, Escribá destaca que “nos parecemos en que somos equipos que no damos un balón por perdido, cuyos jugadores se lo dejan todo en el campo desde el principio hasta el final del partido, peleando cada jugado, como hicieron en su victoria ante Villarreal”: También resalta que “tienen gente importante arriba, pero también en las bandas, con laterales que se incorporan bien al ataque y que generan muchos centros. A su vez disponen de buen jugo directo, con delanteros grandes y que generan segundas jugadas. Debemos estar muy atentos, concentrados y preparados”.