Escribá: «Es lógico que haya pesimismo, pero no es mi caso»

A Fran Escribá se le vio bastante tocado en la rueda de Prensa posterior al encuentro. El técnico valenciano era consciente de que las dos últimas derrotas y, sobre todo, la imagen que ha trasmitido su equipo provoca preocupación de cara a las opciones de permanencia. Sin embargo, el entrenador del Elche quiso mandar un mensaje de optimismo y confianza. «Es lógico que haya pesimismo después de dos malos resultados seguidos, Pero no es mi caso. Entiendo que pueda haber ese pesimismo, otra cosa es que no lo comparta, aunque soy el primer preocupado», aseguró.

Escribá reconoció que «no esperaba este partido» y confiaba que su equipo «respondiera mejor». Admitió que Osasuna fue justo vencer porque «fue mejor en ambas áreas», y señaló que «en este nivel eso te castiga».

A pesar de ello, el preparador valenciano insistió en que «pese a la situación, no quiero hacer una lectura más pesimista».

En lo que no se mostró de acuerdo fue en la desilusión que pueda existir por la imagen que está trasmitiendo el conjunto ilicitano. «Hace dos partidos frente al Betis, la gente estaba encantada con la imagen. Comparto la decepción que pueda haber, pero la imagen es otra cosa. Soy el primero que está enfadado, pero hacer una lectura de que esto es un desastre no lo comparto. Ni en aquel momento debían ser todo halagos ni ahora puede hacerse una lectura tan pesimista».

Una final contra el Valladolid

A Escribá nunca le ha gustado hablar de finales porque siempre ha considerado que hay más encuentros en los que se puede sumar. Sin embargo, comentó que, quizás, sí que se tienen que plantear el partido del miércoles frente al Valladolid y los que restan como auténticas finales para que sus jugadores salgan con la motivación y las ganas que requieren ese tipo de envites. Por eso, aunque indicó que «siempre van a quedar puntos» por disputar, «a lo mejor eso no nos da para vivir los partidos de sensación límite. Necesitamos los puntos y si para tener que dar ese plus hay que vender el partido del Valladolid como una final, soy el primero que lo voy a hacer». Al mismo tiempo, mandó un mensaje a sus futbolistas sobre la presión que puedan tener por tratarse de una final: «Si a alguno le sobrepasa, contaremos con otros. El planteamiento de los siete partidos que quedan es que son finales y quien no lo viva así, no lo vivirá con nosotros», advirtió.

El técnico del Elche no compartió la opinión de que afrontó el partido de Osasuna pensando más en el encuentro del miércoles. «Pese a algún cambio, no he pensado en Valladolid. Gonzalo Verdú tenía alguna molestia y estaba con cuatro tarjetas. Alguna decisión sí estaba condicionada, pero nadie puede decir que no se ha sacado un once competitivo», defendió el preparador franjiverde.