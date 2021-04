Escribá: «Quedan 7 ligas de un partido y hay que jugar este como el último»

La cuenta atrás ha comenzado y Fran Escribá, entrenador del Elche, imprime por primera vez tensión en la previa del encuentro: «Quiero que el partido lo vivamos y lo sintamos como una final. Tenemos que salir a por la victoria, expone. Escribá quedó claramente descontento de la última actuación liguera, frente a Osasuna: «Se hicieron cosas que no había que hacer. Y no se hicieron otras que sí había que hacer. No salimos satisfechos, porque nos dio la sensación de que no vivimos el partido cómo debíamos. Sobre todo, en zonas claves. Esas cosas nos están condicionando. Hay que seguir luchando, siempre, hasta el final. No sabes qué puntos ni qué goles te pueden salvar».

Para Escribá, el resultado del Elche-Valladolid es muy relevante, pero «no será definitivo». Lo que sí entiende es que «es un partido vital. Hay que jugarlo y vivirlo como una final». El preparador valenciano considera que el grupo es «positivo» y «optimista». Sabe que «al llevar varias jornadas sin ganar se puede caer en el pesimismo, pero nosotros somos optimistas y los propios jugadores lo dijeron tras el último partido. Ahora se sienten fuertes. En su momento demostraron que podían ganar después de una mala racha (16 jornadas) sin hacerlo. También vieron que pudieron haberlo hecho en partidos que se perdieron. El equipo está preparadísimo para ganar. Ahora nos están dando por muertos, y no lo estamos, ni mucho menos. Si morimos, tendrán que matarnos».

Escribá explica que «no quiero que pensemos que quedan siete partidos. Quedan siete ligas de un partido. Debemos pensar en ganar los siete. Pero sí, este encuentro tiene una importancia máxima, es ante un rival directo. Ocurra lo que ocurra, habrá que seguir, pero hay que pensar en jugar como si fuera el último partido».

Gazzaniga o Badia

Para el entrenador no existe discusión. «El hecho de que jugara Gazzaniga en vez de Badia entra dentro de la gestión del grupo y en los cambios y rotaciones, pero cuando se produce en la portería llama más la atención. Gazzaniga es un gran portero, con una gran carrera internacional, que además entrena muy bien. Todos tienen opciones de jugar y deben estar preparados para ello. Ante Osasuna le tocó a él, pero no quiero que exista una lectura que no es. Que nadie piense que hubo una rotación por un fallo de Badia. No jugó Gazzaniga porque Edgar no estuvo acertado. En el segundo gol cometió un fallo, sí, pero también lo cometió Fidel. Nunca castigaría a un futbolista por un error y Edgar nos ha salvado en muchas ocasiones esta temporada. Pensamos en Gazzaniga porque Osasuna iba a plantear mucho centro lateral. Normalmente juega con dos delanteros grandes y pensamos que para eso era ideal. Y lo hizo muy bien. No tuvo la culpa de los goles. No podía hacer nada. Tengo a los dos porteros muy preparados».

Para el partido de hoy, Escribá no adelanta nada. «Saco el mejor once posible para cada partido. Y casi nunca es el mismo. ¿Cuál es el mejor contra el Valladolid? Venimos con poco tiempo, contra un rival que ha tenido bastante tiempo de preparación. No solo analizamos el rival, también la gestión del cansancio. Difícilmente repetiremos alineación».

Superliga

Por último, el técnico opinó sobre la Superliga: «No me gusta. No tengo poder de decisión, pero como aficionado y entrenador de fútbol, no me gusta. Me gusta la Liga y me gusta, como he tenido la suerte de jugar competición europea, ganármelo por méritos propios. No por invitación o derecho de pernada».