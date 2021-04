«Desde el minuto uno tenemos que demostrar que nos jugamos mucho»

El Levante está virtualmente salvado, pero «espero un partido muy difícil. Tienen una plantilla muy buena y son excelentes profesionales. Conozco muy bien a su entrenador y a muchos de sus jugadores. Querrán ganar y para ellos puede ser una ventaja venir tranquilos por no tener ese nerviosismo por el resultado», explicaba ayer el entrenador del Elche, Fran Escriba, quien dejaba claro que «tenemos que demostrar, desde el minuto uno, que si alguien se juega mucho somos nosotros, sobre todo a nosotros mismos. Este partido es vital».

Hay que superar el mazazo del último empate. El entrenador asegura que el grupo «está bien anímicamente, confiado en el objetivo. Sabemos que vivimos una situación muy difícil, pero que la podemos revertir». Plantilla y cuerpo técnico coinciden en pensar que «pese a la situación que vivimos hay que ser positivos. El equipo demostró ante el Valladolid que lo quiere y lo puede sacar. Y lo mereció. Solo fue un accidente de no convertir el 2-0 y recibir el empate. Si no estaríamos ahora hablando de otra cosa. En el vestuario no hay pesimismo». Escribá entiende que «los errores, que los ha habido, forman parte del fútbol» y sobre sus jugadores asegura: «Estoy orgulloso de ellos». En concreto, el preparador franjiverde muestra «todo mi apoyo» a Rigoni por su fallo en el que podría haber sido el 2-0 ante el Valladolid.

El objetivo, «lo veo como lo he visto siempre, muy difícil, pero creo que lo vamos a conseguir, aunque tendrá que ser en las dos últimas jornadas. Cada partido, para nosotros, lo planteamos como una final. Quedan los puntos suficientes para salvarnos y sumar es lo esencial. Seguro que la gente piensa que ante el Atlético de Madrid perderemos, pero esa no es nuestra idea, sino la de ganar mañana y volver a hacerlo ante el Atlético, porque va a haber opciones en todos los partidos», apunta Escribá.

Nino

Sobre la posibilidad de que Nino acompañe a Lucas Boyé en la delantera, al ser el único atacante nato que le queda al entrenador, Escribá señala que «tanto Nino, como el resto de jugadores deben estar como están, preparados para jugar en cualquier momento. Otra cosa es que echemos mano de él al principio o en cualquier otro momento, aunque en su caso concreto es cierto que se le abre una oportunidad de disfrutar de más minutos y lo tenemos en cuenta».

Cansancio acumulado

El hecho de ser el equipo que abre jornada el sábado, «no me gusta, pero no por el horario o por ser los primeros de los rivales que nos jugamos el descenso, sino porque no hemos tenido ni 72 horas para recuperar y, a estas alturas de temporada, esto se nota mucho». De todos modos, «el Levante también jugó el miércoles y el factor fatiga no va a ser determinante».

¿Y si mañana pierde el Elche?

«Ocurra lo que ocurra mañana vamos a seguir peleando hasta el final. Ya vivimos la experiencia de salvarnos en la penúltima jornada con un empate ante el Barcelona. Tengo confianza en la gente que trabaja conmigo y en el equipo», confirma el técnico, que dice sufrir bien la presión. «Lo que me quita el sueño es salvar al equipo porque es mi club y, de algún modo, siempre lo seguirá siendo. Seré socio toda mi vida. Entrenar es mi trabajo pero también es mi pasión y daría muchísimas cosas personales para salvar al equipo, pero muchísimas… Y lo vamos a dar todo para dejar el club y a nuestra afición donde se merecen».