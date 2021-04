«El partido es una final para certificar nuestra permanencia»

Si alguien creía que el rival de hoy venía a Elche a cumplir el expediente, se equivoca. Así de claro lo dejó ayer el entrenador del Levante, Paco López: «El partido es complejo y a la vez trascendental, tras las dos últimas derrotas sufridas, que nos han llevado a que el partido ante el Elche sea para, de verdad, certificar nuestra permanencia».

López insistió: «Me parece una final, es la primera que tenemos y en la que pongo mis fuerzas. No pienso en otra cosa: en el Elche. La final es cada partido que juguemos en ese momento. Pienso en dar el máximo nivel en una Liga en la que no hay un rival que te da tregua», agregó el técnico valenciano que esta temporada ha llevado a su equipo a no sufrir por salvar la categoría y que actualmente lo mantiene a once puntos del descenso.

Sobre el rival de hoy, el Elche, el entrenador del Levante explicó que su homólogo Fran Escribá «le ha dado un matiz diferente» y que tiene, como el resto de equipos de Primera División, «sus fortalezas y sus debilidades». Además, Paco López explicó que no tiene ninguna baja de última hora para este encuentro y que espera encontrar la mejor versión del delantero Roger Martí, aquejado «mucho tiempo» con molestias en el pubis. «El otro día le dimos descanso y vamos a ver si podemos encontrarnos al mejor Roger de aquí a final de temporada», concluyó el técnico, molesto por las preguntas de la Prensa valenciana centradas en los dos últimos malos resultados de su equipo.