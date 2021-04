El Elche recibe un premio extra por estar fuera de los puestos de descenso

La jornada de este fin de semana ha salido redonda para el Elche CF. Además del aspecto deportivo, con el importante paso que ha dado el conjunto ilicitano con su victoria ante el Levante (1-0) y el empate del Valladolid y la derrota del Huesca, que le le ha permitido salir de los puestos de descenso; esa situación también va a tener un premio extra a nivel económico para la entidad franjiverde.

El club tiene firmado con algunos patrocinadores un plus por cada final de mes que el equipo llegue por encima de los tres últimos clasificados. Por tanto, como la siguiente partido ante el Atlético de Madrid se disputa el sábado (16.15 horas) y es ya 1 de mayo, el Elche va a terminar abril fuera de las fatídicas posiciones, por lo que recibirá un dinero extra, que no es una gran cantidad, pero que siempre viene bien en estos momentos de crisis.

Para intentar convencer a algunos patrocinadores, que no eran un tanto reacios a pagar las cantidades que solicitaba el club ilicitano por la publicidad, se mantuvo un fijo "asequible" y se complementó con una serie de pluses como que el equipo se mantuviera en Primera División o que cada final de mes estuviera fuera de los puestos de descenso. Excepto en los primeros meses de campeonato, la entidad franjiverde apenas ha podido cobrar este premio extra a lo largo de toda la temporada. Ahora es un incentivo más de motivación para al final de la Liga alcanzar el objetivo de continuar en Primera División.