Un final de Liga de vértigo

En el caso del Elche. El conjunto de Escribá llega al esprint final fuera de los puestos de descenso, algo que todo el mundo hubiera firmado a principio de temporada, pero con un partido más que su inmediato perseguidor, el Valladolid, que mañana miércoles (19 horas) juega su partido aplazado en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao.

Las calculadoras se han puesto a funcionar y se mira con lupa los calendarios que le quedan a los rivales , aunque en los últimos encuentros siempre se suelen dar algunos resultados «ilógicos», que en otro momento de la competición sería más difícil que se produjeran.

La Real apuntilla al Eibar

Con el Eibar , con 23 puntos, ya desahuciado tras su derrota de ayer con la Real Sociedad (0-1) y el Getafe casi salvado, con 34; cuatro equipos: Alavés (31), Elche (30), Valladolid (29) y Huesca (27) van a ser los que se jueguen las dos plazas de descenso que restan.

A priori, vitorianos e ilicitanos parten con ventaja, no solo porque tienen una ligera ventaja de puntos, sino porque, en principio, también van a tener que afrontar un calendario más «amable» en las últimas cinco jornadas. Por el contrario, el Valladolid cuenta con un partido menos y, si es capaz de puntuar mañana en San Mamés, situará a los franjiverdes en puestos de descenso, porque les tienen ganado el golaveraje general (-14 por -20) y empatado el particular tras el 2-2 de Zorrilla y el 1-1 del Martínez Valero. De ahí que los dos puntos que se le escaparon al Elche en el partido del pasado miércoles eran fundamentales.

El Alavés ha reaccionado de la mano de Javi Calleja y, si consigue vencer sus dos próximos partidos contra el Eibar y el Levante, tendrían la salvación casi asegurada antes de visitar el Martínez Valero en la antepenúltima jornada. Sus dos últimos encuentros serán frente al Granada, que no juega nada en casa; y ante el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, que está luchando por el título.

El Elche afronta ahora dos envites complicados contra el Atlético de Madrid, que el jueves puede perder el liderato; y en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Luego llegará un choque que puede ser decisivo con el Alavés, para terminar la competición visitando Cádiz y recibiendo al Athletic, con los gaditanos y bilbaínos con sus deberes hechos y con pocas aspiraciones más.

El Valladolid cuenta con la ventaja de disponer de un encuentro, pero tiene un calendario complicado ante equipos que están jugando por Europa y por el título. Tras jugar el miércoles en San Mamés, los blanquiovioletas reciben el domingo al Betis, que es uno de los equipos más en forma en estos momentos; visitarán Mestalla para medirse al Valencia, volverán a jugar en casa con otro aspirante a Europa, como es el Villarreal; viajarán a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, que también lucha por la UEFA; para finalizar en Zorrilla con el Atlético de Madrid, que podría jugarse el título en ese encuentro. No puntuar contra el Athletic complicaría mucho las opciones de permanencia de los pucelanos y aumentaría las del Elche.

El Huesca de Pacheta también lo tiene muy cuesta arriba. Después de ganar a los franjiverdes parecía que tenía en su mano salvarse, pero ha sufrido tres derrotas de forma consecutiva frente a Alavés, Atlético y Getafe, que lo ha dejado bastante hundido. Además de los tres puntos de desventaja con los ilicitanos, los oscenses tampoco disponen de un calendario «asequible». El sábado juegan de nuevo en El Alcoraz frente a la Real Sociedad, luego visitan al Cádiz, reciben al Athletic Club, viajarán a Sevilla para medirse al Betis y acabarán la temporada en casa con el Valencia.

Van a ser cinco jornadas de alta tensión y los equipos que mejor sepan adaptarse a esta situación de vértigo lograrán la salvación. Como dijo Escribá, en los partidos menos esperados se pueden conseguir los puntos de la permanencia. Emoción no va a faltar.

Eibar (fuera)

Levante (casa)

Elche (fuera)

Granada (casa)

Sevilla (fuera)

Atlético (casa)

Real Sociedad (fuera)

Alavés (casa)

Cádiz (fuera)

Athletic Club (casa)

Betis (casa)

Valencia (fuera)

Villarreal (casa)

Real Sociedad (fuera)

Atlético (casa)

Real Sociedad (casa)

Cádiz (fuera)

Athletic Club (casa)

Betis (fuera)

Valencia (casa)

Alavés (casa)

Getafe (fuera)

Betis (casa)

Valencia (fuera)

Barcelona (casa)

Premio económico extra por estar fuera del descenso

Si el Valladolid no gana en San Mamés, el club recibirá un plus por estar delante de los tres últimos clasificados

La jornada de este fin de semana le puede salir redonda al Elche. Además del aspecto deportivo, con el importante paso que ha dado el conjunto ilicitano con su victoria ante el Levante (1-0) y el empate del Valladolid y la derrota del Huesca, que le ha permitido salir de los puestos de descenso; esa situación también puede contar con un premio extra a nivel económico para la entidad franjiverde.

El club ilicitano tiene firmado con algunos patrocinadores un plus por cada final de mes que el equipo llegue por encima de los tres últimos clasificados. Si el Valladolid no gana el miércoles en San Mamés, como el siguiente partido ante el Atlético de Madrid se disputa el sábado (16.15 horas) y es ya 1 de mayo, el Elche terminaría abril fuera de las fatídicas posiciones, por lo que recibiría un dinero extra, que no es una gran cantidad, pero que siempre viene bien en estos momentos de crisis.

Para intentar convencer a algunos patrocinadores, que, en un principio, eran un tanto reacios a pagar las cantidades que solicitaba el Elche por la publicidad, que subió de precio al estar en Primera División, se mantuvo un fijo «asequible» para que continuasen colaborando y se cumplimentó con una serie de variantes y pluses en función de los resultado, de si el equipo se mantuviese o no en Primera División o que cada final de mes estuviera fuera de los puestos de descenso.

Excepto en los primeros meses de campeonato, la entidad franjiverde apenas ha podido cobrar este premio extra a lo largo de toda la temporada. Ahora puede lograr un incentivo más de motivación para al final de la Liga alcanzar el objetivo de continuar en la máxima categoría.