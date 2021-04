Escribá dosificará con lupa a la plantilla en la recta final

Las lesiones es uno de los principales temores que tiene el Elche y su entrenador, Fran Escribá, de cara a los cinco partidos que restan para finalizar la Liga, en los que el conjunto ilicitano se va a jugar la permanencia en Primera División.

El preparador franjiverde ha recibido la mala noticia de que no va a poder contar con Johan Mojica durante las dos o tres próximas semanas. El lateral izquierdo se perderá los dos próximos encuentros frente al Atlético de Madrid, Real Sociedad y, posiblemente, el del Alavés, previsto para el martes 11 mayo (20). Con suerte, si la recuperación va por buen camino, podría estar disponible para los dos últimos envites en Cádiz y contra el Athletic Club de Bilbao.

Las pruebas médicas han desvelado que el futbolista colombiano sufre una pequeña rotura fibrilar en la zona del cuádriceps. Mojica cayó lesionado en los últimos minutos del encuentro del pasado sábado contra el Levante. Notó un «tirón» muscular, aunque intentó terminar el partido para que el conjunto ilicitano no se quedara con diez jugadores. En un primer momento se temió por una lesión importante. Posteriormente, en sala de Prensa, Fran Escribá, señaló que era «optimista» y que esperaba que no fuera mucho. Al final, no es un problema grave, pero estará en el dique seco entre dos o tres semanas y la esperanza es que pueda ayudar al equipo en los últimos dos o tres partidos de Liga.

Ese temor a que se produzcan más lesiones también provoca muchas dudas sobre que Guido Carrillo pueda estar presente para el choque del sábado (16.15 horas) ante el Atlético de Madrid.

El delantero argentino tiene opciones, pero todavía no ha realizado un entrenamiento completo con el grupo. Ayer continuó trabajando con el readaptador y todo va a depender de cómo se encuentre en los entrenamientos de hoy jueves y de mañana viernes.

5 partidos en poco más de 20 días La Liga finaliza el 23 de mayo y el Elche tiene que disputar cinco partidos: Atlético, Real, Alavés, Cádiz y Athletic en 23 días.

El Elche tiene que afrontar cinco partidos en poco más de 20 días y tres en apenas once. La Liga acabará el 23 de mayo. Los franjiverdes juegan este sábado contra los colchones, el viernes 7 de mayo (21 horras) jugarán en San Sebastián ante la Real Sociedad, el martes 11 reciben al Alavés y las dos últimas jornadas están previstas para los fines de semanas del 14-15 y 22-23 de mayo.

De esta forma, cualquier lesión, por muy pequeña que sea complicaría mucho la presencia del jugador que la sufra en el momento decisivo.

Por ello, posiblemente, Escribá decida no arriesgar con Guido Carrillo y esperar una semana más para que se recupere completamente y pueda estar disponible, en las mejores condiciones, para los últimos cuatro encuentros. Si por precipitarse el delantero argentino vuelve a recaer, entonces sí que ya diría adiós a la temporada. Además, para el choque del sábado ante el Atlético de Madrid, el conjunto ilicitano recupera a Pere Milla, una vez que ha cumplido su partido de sanción.

Dos apercibidos

Por otro lado, el Elche también tendrá que llevar cuidado con las tarjetas. Gonzalo Verdú, Milla y Rigoni entran limpios a los últimos cinco partidos, mientras que Lucas Boyé y Fidel solo llevan una tras haber cumplido sanción recientemente. Están apercibidos con cuatro: Diego González y Josema, mientras que Iván Marcone, Dani Calvo y Johan Mojica acumulan tres.

La mayor preocupación es Josema. Con la lesión de Mojica, si el murciano ve una tarjeta el sábado, dejaría al equipo sin laterales izquierdos para el siguiente envite frente a la Real Sociedad.

Llega el momento decisivo de la competición y hay que tomar precauciones con las lesiones y las sanciones. Escribá es consciente de ello, aunque, como ha comentado en más de una ocasión, esa situación no le condiciona a la hora de conformar las alineaciones.

Josema tendrá que asumir el papel de lateral izquierdo

Con la lesión de Johan Mojica, Fran Escribá tendrá que volver a ubicar al central Josema Sánchez en la posición de lateral izquierdo. El futbolista murciano ya ha jugado varios partidos esta temporada en esa demarcación, tanto con Almirón como con el técnico valenciano. Ese puesto ha estado maldito esta temporada para el Elche. Sánchez Miño y Koné no funcionaron y abandonaron el club en el mercado de invierno. Mojica ha sido el dueño del carril zurdo desde su llegada en enero, pero Josema se puede adaptar perfectamente. Frente a Osasuna ya fue titular.