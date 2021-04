Mojica estará entre dos y tres semanas de baja

Mojica cayó lesionado en los últimos minutos del encuentro del pasado sábado contra el Levante. Desde el primer momento, el futbolista colombiano notó el "tirón" muscular, aunque intentó terminar el partido para que el conjunto ilicitano no se quedara con diez jugadores. En un primer momento se temió por una lesión grave. Posteriormente, en sala de Prensa, Fran Escribá, señaló que era "optimista" y que esperaba que no fuera mucho. Las pruebas médicas ha revelado una situación intermedia. No es un problema grave, pero estará en el dique seco entre dos o tres semanas. Con suerte, el lateral colombiano podría jugar los últimos dos o tres partidos de Liga.

Por su parte, Guido Carrillo sigue trabajando con el readaptador, todavía no realiza todo el trabajo con el grupo, por lo que su presencia en el choque del sábado (16.15 horas) frente al Atlético de Madrid es bastante dudosa. Todo va a depender de cómo se encuentre en los entrenamientos de jueves y viernes.