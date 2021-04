El Elche, fiel a su estilo ante el líder

Elche y Atlético de Madrid llegan a la recta final del campeonato con necesidad extrema de sumar. Sus ligas son distintas, lo dice la tabla -rojiblancos (73 puntos), blanquiverdes (30)-, pero no tanto su filosofía. Equipo por encima de individualidades, vestuario y cuerpo técnico unidos; partido a partido, fuerza, defensa y rapidez arriba, incluso son ambos de los más efectivos a balón parado.

Características y datos al margen, lo que cuenta estará dentro de los 90 minutos. Y ahí puede pasar de todo. Cuando el árbitro, el andaluz Melero López -con el que los ilicitanos aún no han ganado esta temporada-, haga sonar por primera vez su silbato, el Elche olvidará su inferioridad manifiesta para intentar afrontar un reto que parece imposible como lo hizo aquel equipo de 2002 que logró una goleada histórica (5-1) ante los del entonces entrenador, Luis Aragonés.

El técnico franjiverde cuenta para esta final, la primera de cinco que restan, con la sensible baja del carrilero Johan Mojica. Su llegada, en el mercado de invierno, ha dado a la banda izquierda una profundidad que no se había visto en la parte inicial del campeonato. El colombiano causará baja al menos en este y en el siguiente partido. Probablemente serán tres los que se pierda, según expuso ayer Escribá. Guido Carrillo aún no ha entrenado con el grupo y es duda para hoy. Aunque muy probablemente no estará, el técnico dijo que esperarían hasta última hora. De todos modos no formaría de inicio. El Elche recupera a tres hombres importantes, que no jugaron ante el Levante por sanción: Gonzalo Verdú, Pere Milla y Rigoni. Los dos primeros venían siendo titulares. Tampoco desveló ayer el míster si jugará Badia. La alineación más probable será la formada por Gazzaniga en la meta, con los centrales Verdú y Dani Calvo. A la izquierda jugará Josema, central que ya ha ocupado este puesto con solvencia, y a la derecha Palacios o Barragán. En el centro, suelen ser fijos Marcone y Raúl Guti. A su derecha Tete Morente y a su izquierda, Fidel. Arriba estarán, con toda probabilidad, Lucas Boyé y Pere Milla.

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simenone llega sin Lodi, lesionado. En la puerta no faltará Oblak. Su defensa, comandada habitualmente por Giménez, Savic y Hermoso, puede tener de carrileros a Carrasco y Trippier. Koke, Lemar y Llorente juegan habitualmente en el centro. Arriba jugarán muy probablemente Luis Suárez y Correa.

Gobierno: «No habrá público de forma inmediata en los estadios»

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró que ve «con esperanza» aunque «no de forma inmediata» la vuelta del público a los estadios y sostuvo que la gente volverá cuando el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias entiendan que se dan las garantías suficientes para que pueda haber un partido con público. La mirada prudente aconseja que sigamos viendo cómo evolucionan las cosas para que la gente vuelva cuando se den las circunstancias».