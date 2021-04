Escribá: “Tendremos nuestras opciones; al líder se le puede ganar”

Para Escribá, el equipo rojiblanco es “el gran favorito para ganar LaLiga”. Entre sus valores, “una plantilla completísima, un entrenador que extrae de cada jugador el máximo rendimiento, un equipo que dobla posiciones de forma perfecta. Como bloque, sin duda, es el mejor equipo de la Liga”. Aún así, “claro que se le puede ganar al Atlético jugando como equipo y saldremos a por ello. Si de diez partidos podemos perder 7 u 8, empatar uno y ganar uno o dos, debemos pensar que el que les vamos a ganar debe ser el de mañana. Debemos salir al campo con esa ilusión”. Ellos son “claramente favoritos, por eso ellos disputan ganar el torneo y nosotros peleamos por la salvación, pero nosotros vamos a tener nuestras opciones y una motivación extra sobre equipos como el Granada, que ayer venció al Barcelona, y es que nosotros no tenemos la temporada hecha”.

Para afrontar el partido, el preparador no contempla cambiar el sistema del equipo (1-4-4-2), porque considera que “aunque el Atlético cuenta con delanteros muy importantes no suelen acumular tanta gente arriba como para que nosotros tengamos que dejar de ser nosotros mismos. No podemos meter al equipo atrás, es muy complicado sacar un buen resultado ante este equipo si no miras a su portería”.

Empate positivo

El empate ante el Atlético “sería positivo, pero se pueden dar circunstancias en el partido como una expulsión, que los cojamos en una contra y, pese a que el rival es superior a ti o precisamente por ello, ya que siempre digo que no podemos salir a encerrarnos detrás o perderemos, pues entonces un empate no nos valdría”. En general, “cualquier cosa que sea sumar es buena a estar alturas del campeonato, pero si sumáramos de tres sería un gran salto”.

¿Quién necesita más ganar?

Ambos equipos se la juegan en las cinco próximas jornadas. “El partido es muy muy importante para nosotros, pero no creo que el Atlético le dé menos valor que nosotros”, expone Escribá, quien señala que “no es el momento de hablar de un hipotético descenso. Ellos tampoco ganan o no la Liga en este encuentro”. Sobre el calendario, el técnico asegura que “solo conozco el de mi equipo. Más allá de los partidos que nosotros tenemos los de los demás rivales, en parte, no me interesan”. Al final de la competición “todos vamos a jugar contra equipos con objetivos y otros que no los tengan”.

Lesionados

Más preocupado se mostró el míster por recuperar a sus dos jugadores lesionados. Según aseguró, Guido Carrillo es duda para mañana. “Vamos a esperar hasta antes del partido para tomar la decisión. Él está prácticamente bien, pero ha entrenado al margen del grupo esta semana. En algunos momentos ha entrenado más fuerte que el grupo. Vamos a esperar un día para tomar la decisión concreta”. Sobre Mojica, el técnico afirma que será baja segura mañana y ante la Real Sociedad. “A partir de ahí quedarán tres partidos y vamos a ver en cuáles puede participar, puede que en todos”. Escribá duda si será alta “ante Alavés o ante el Cádiz. No nos vamos a arriesgar. Tenemos buenas opciones atrás”. Entre ellas, la de Josema, que es central pero se defiende bien en la banda. Y si el lateral viera cartulina, al estar apercibido, el preparador valenciano considera que tiene “otros recursos”, como por ejemplo “utilizar en la izquierda a algún lateral derecho o incluso bajar a los de delante”.

En la rueda de prensa salieron otros dos nombres propios: Piatti y Badia. Escribá alabó ayer la entrega del atacante, pero no concretó si volvería a ser titular. “Está a muy buen nivel. Vino después de estar varios meses parado y siempre ha rendido fenomenal, desde su primera titularidad. El último partido realizó un desgaste extraordinario que no le permitió llegar hasta el final del partido con su intensidad habitual, lo doy todo”. Sobre el portero, fue preguntado por si considera que el hecho de no ser titular le puede llevar a dejar el equipo la próxima temporada. Escribá fue tajante: “Estoy seguro de que Edgar solo tiene un pensamiento ahora mismo sobre el futuro, el Atlético de Madrid. Solo piensa en el presente, en el partido de mañana y, cuando acabe el año, ya tendremos todos la oportunidad de valorar qué queremos hacer en un futuro próximo”.