El Elche desaprovecha una gran oportunidad (0-1)

El gol de Marcos Llorente le valió la victoria al equipo de Simeone, que fue superior en el primer tiempo, se adelantó en el marcador, pero que en la segunda parte fue muy conformista y estuvo a punto estuvo de pagarlo.

Escribá realizó dos cambios con respecto al anterior partido frente al Levante. Pere Milla volvió, tras cumplir su partido de sanción, como acompañante de Lucas Boyé en el ataque; y Josema sustituyó al lesionado Mojica en el lateral izquierdo. La sorpresa fue la suplencia de Gonzalo Verdú, que también regresaba tras su sanción. El técnico franjiverde optó por mantener a Dani Calvo y a Diego González en el eje de la defensa.

El Atlético de Madrid salió avasallador. Metió a los franjiverdes en su campo y creó mucho peligro, sobre todo por la banda izquierda con Lemar y Carrasco, que intercambiaban continuamente su posición. El Elche se defendía como podía. A los once minutos, los colchoneros tuvieron la primera oportunidad. Un taconazo de Correa lo remató Luis Suárez rozando el poste.

El conjunto ilicitano apenas salía de su parcela. Fidel puso un buen centro y Pere Milla remató alto. El equipo de Escribá intentó estirarse un poco con el paso de los minutos. Y cuando lo hizo, el cuadro de Simeone lo pilló en una contra. Savic metió una buena pelota al espacio y el centro de Trippier lo remató Suárez al fondo de la red. Tras consultar con el VAR el árbitro anuló la jugada por fuera de juego.

Kondogbia, Llorente y Lemar probaron fortuna desde lejos. Tanto fue el cántaro a la fuente que a los 23 minutos, Carrasco se fue de Tete Morente, apuró la línea de fondo y dejó el balón atrás para que Llorente rematase, con la mala fortuna para el Elche, que el esférico le dio a Josema en la mano, desvió la trayectoria y se coló en la red (0-1).

Con la ventaja en el marcador, el Atlético levantó un poco el pie del acelerador, pero siguió dominando a placer. Kondogbia tuvo una buena oportunidad y cuando iba a terminar el primer tiempo el colegiado señaló penalti por posibles manos de Diego González tras un disparo de Correo. Después de consultar con el VAR consideró que el balón le había tocado antes en el costado al central franjiverde y que la mano era involuntaria. Con justa, incluso corta, ventaja rojiblanca se llegó al final del primer periodo.

En la segunda parte, el partido cambió. El Atlético fue conformista y bajó su intensidad. Aún así, tuvo el encuentro controlado y el Elche solo creaba peligro en las jugadas a balón, principalmente en saques de esquina. Simeone realizó cambios defensivos. Quitó a sus tres delanteros: Lemar, Correa y Luis Suárez y puso a tres centrocampistas: Koke, Joao Felix y Saúl.

Fran Escribá fue más valiente y en la recta final del partido pasó a jugar con solo tres defensas, sacó a Nino y a Víctor y situó a Raúl Guti como único pivote, quitando a Marcone. Esas ambición estuvo a punto de darle premio.

En el minuto 84, Joao Felix y Saúl pudieron sentenciar. Pero no lo hicieron. Y en los últimos instantes, primero Barragán tuvo un remate dentro del área completamente solo y, con el tiempo cumplido, tras una dudosa falta, el árbitro señaló penalti por unas manos de Marcos Llorente cuando iba a rematar Lucas Boyé. El Elche, que no había disparado a puerta en todo el partido, tenía su gran oportunidad. Pero Fidel no la aprovechó y estrelló el balón en el poste. Los franjiverdes han podido lograr un empate que podía valer su peso en oro.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Gazzaniga, Helibelton Palacios (Barragán, m. 46), Dani Calvo, Diego González, Josema (Josan, m. 79), Iván Marcone (Víctor, m. 79), Raúl Guti, Tete Morente (Piatti, m. 46), Fidel, Pere Milla (Nino, m. 71) y Lucas Boyé.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Trippier, Savic, José María Giménez (Felipe, m. 81), Mario Hermoso, Kondogbia, Marcos Llorente, Lemar (Joao Felix, m. 57), Carrasco, Correa (Koke, m. 65) y Luis Suárez (Saúl, m. 81).

GOL: 0-1 m. 23, Marcos Llorente.

ÁRBITRO: Melero López, del colegio andaluz. Mostró tarjetas amarillas a Lemar (m. 35), Carrasco (m. 40), Pere Milla (m. 68), Lucas Boyé (m. 75) y a Barragán (m. 76).

ESTADIO: Martínez Valero. Sin público.