Fidel Chaves ha pasado uno de los peores fines de semana desde que es futbolista profesional. La cabeza del jugador onubense no ha parado de dar vueltas por el penalti que falló, en el minuto 90, en el encuentro del pasado sábado frente al Atlético de Madrid y que podría haber supuesto un punto de oro para el Elche en la lucha por la permanencia.

Pero el extremo franjiverde no debe darle más vueltas al asunto, porque hay sido un lunar en un auténtico especialista en los lanzamientos desde los once metros. Además, no es el primer futbolista ni el último que falla. Cracks mundiales como Messi o Cristiano Ronaldo también han errados penas máximas y en partidos, incluso, más importantes.

Por eso, Fidel debe levantar la cabeza y seguir ayudando al conjunto ilicitano como lo está haciendo, siendo uno de los jugadores más destacados de la temporada y que, incluso, ha asumido galones de capitán.

El extremo había tenido esta campaña un acierto del cien por cien y los dos penaltis que había ejecutado con anterioridad fueron goles. Marcó contra el Celta, permitiendo abrir el marcador en un partido que acabó con empate a uno. Y contra el Real Madrid, a pesar de la presión que tenía porque toda España estaba pendiente, también anotó el tanto que supuso la igualada a uno ante el conjunto blanco.

El futbolista onubense tuvo un gran acierto durante la temporada pasada y sus goles desde los once metros ayudaron a la consecución final del ascenso. Fidel marcó seis de los siete que lanzó y solo falló contra el Almería, pero minutos después de su error marcó un gol que compensó.

Frente al Mirandés anotó dos, y ante el Deportivo, Málaga, Las Palmas y Racing de Santander también acertó con la portería contraria.

El extremo del Elche no es un jugador que se arrugue en los momentos difíciles. Por eso, a pesar de ser el minuto 90, saber que marcando el conjunto ilicitano sumaba un punto importante y que podía poner la lucha por el título de Liga patas arriba no dudó en coger desde el primer momento la pelota y asumir la responsabilidad. Incluso, siendo un momento de gran tensión, no cambió su forma de ejecutarlo. Hizo su amague habitual para intentar engañar al portero, con la mala fortuna de que quiso ajustar tanto que estrelló el balón en el poste.

Cuando comprobó que la pelota no había entrado, Fidel se echó las manos a la cabeza y se le cayó el mundo encima. Pero rápidamente no le faltaron las palabras de ánimo de sus compañeros y de miembros del cuerpo técnico y resto del club.

Como comentó Fran Escribá después del encuentro «el que tira el penalti es el único que lo puede fallar». Por ello, a pesar del mal momento que está pasando el jugador onubense, a partir de hoy, con la vuelta del equipo a los entrenamientos, tiene que levantar los ánimos y seguir. «Fidel nos da muchas cosas y hay que animarle. Es un futbolista que tiene experiencia y debe levantarse», comentó el técnico valenciano.

Pero no solo ha recibido el apoyo de todos los estamentos del club. Desde el primer momento, también los aficionados franjiverdes se volcaron con mensajes de ánimo hacia Fidel a través de las redes sociales. Multitud de seguidores destacaron el grado de compromiso que el extremo franjiverde tiene con el equipo y la entidad. Es un jugador que lo da todo en el campo. Que no le ha importado jugar de hasta lateral izquierdo, como lo hizo a principio de temporada con Almirón.

Fue el autor de la gran jugada y del centro a Pere Milla que supuso el gol del ascenso en Girona. Incluso, esta temporada en Primera División está ofreciendo un nivel más alto que la campaña anterior en Segunda.

Fidel Chaves es un jugador muy querido por la afición del Elche. También formó parte del equipo que logró ascender en la temporada 2012-2013 y está cumpliendo su segunda campaña en tierras ilicitanas, que es su segunda casa.