Fidel da la cara

Fidel ha querido agradecer todas las muestras de cariño y apoyo recibido en estos días difíciles y ha publicado en su cuenta de Instagram una emotiva carta de agradecimiento y llena de optimismo, que ha sido recibida con aplausos por compañeros, aficionados, directivos, trabajadores del club y por todo el entorno franjiverde que tiene al extremo onubense como uno de los futbolistas más difíciles. Además, se da la circunstancia de Fidel no publicada nada en esta cuenta desde hace más de cuatro años. Lo que demuestra todavía más su valentía de dar la cara en estos momentos difíciles.

En la carta pone los siguiente: “Transcurridas 48 horas desde nuestro último partido y con la mente despejada querría dedicar unas palabras a la familia franjiverde. El sábado viví un momento difícil y duro, no puedo negar que he pasado mucho tiempo pensando en la jugada, aunque tengo claro que ya no hay tiempo para lamentos”.

“Pero si algo me reforzó y me ayudó a mirar al frente fue la cercanía, el apoyo y el cariño de mi gente, de nuestra gente, de vosotros, afición. Me gustaría agradecer todas las muestras de afecto que recibí y aún sigo recibiendo. Hoy estoy más seguro que nunca que nos vamos a salvar. Con energías renovadas para afrontar estos 4 partidos que faltan y con la certeza que lo vamos a sacar entre todos. Juntos, con todo. ¡Mucho Elche!”.