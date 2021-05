Iván Marcone: “La necesidad nos obliga a salir a ganar ante la Real”

Además, “sabemos que podemos lograrlo. Depende del transcurso del partido, buscaremos la forma adecuada. Repito, la idea es ganar. El equipo está enfocado en ese objetivo”, sentencia el futbolista.

Lo de salir a por todas no es una característica de ahora. “El equipo sale a ganar en todos los partidos y todos son importantes. Sean en casa o fuera. Ahora, la necesidad es mayor. No ganamos como visitante desde hace mucho tiempo, pero vamos a San Sebastián a ganar”, asegura Marcone, quien hace balance de la temporada: “Seguramente, todos no estamos conformes con el trabajo hecho hasta ahora. Nuestra expectativa hubiera sido que el equipo esté mucho más arriba. Los niveles no han sido los mejores”.

Puede mejorar

Y, personalmente, “puedo mejorar mucho. Hay muchas cosas que al jugador que llega nuevo le pueden perjudicar. Es una liga nueva y nuevos compañeros”, expone, a la vez que se reafirma: “Tengo mucho más para dar al equipo. Siempre hay matices o ciertas dificultades a lo largo de la temporada que nos hacen disminuir el rendimiento. Pero hay que pensar en lograr la máxima cantidad de victorias en los cuatro últimos partidos para lograr la permanencia. Si sale bien, tendremos tiempo para pensar en cómo mejorar con el equipo”.

Marcone es optimista con la permanencia: “La vemos con mucho optimismo. Creemos en el trabajo diario. Confiamos en el plantel y el cuerpo técnico. En estos cuatro partidos, dando lo mejor como equipo, lo sacaremos adelante. No dudamos de ello”, afirma.

Sobre las críticas que ha recibido en redes sociales, el jugador asegura que “a estas alturas de la carrera no nos afectan. Uno trata de analizar su rendimiento y sé lo que estoy haciendo bien y dónde puedo mejorar. Lo único que puedo hacer si atiendo a las críticas es perjudicarme. Tengo compañeros y al cuerpo técnico que me ayudan”.

De todos es conocido que Marcone, “con Jorge (Almirón) tenía una gran relación. Le tuve muchos años como entrenador. Pero tocó un cambio y es algo a los que los jugadores estamos adaptados. El cuerpo técnico de Fran (Escribá) nos ha dado grandes herramientas y son grandes personas. No creo que haya afectado a ninguno de nosotros”.

Futuro

El jugador destaca que “espero seguir mucho tiempo aquí, dando lo mejor que pueda y mejorar. Después, el entrenador es el que elige a los jugadores. He jugado muchos partidos. Quiero devolver la confianza mejorando”. El centrocampista señala que no se fija en el calendario de los rivales y sí está enfocado, como todo el equipo, en jugar a ganar los cuatro partidos que restan. “Todos estamos sintiendo el cansancio de lo larga que es LaLiga. Trataremos de hacer un último esfuerzo y tener un buen final de temporada. Somos muy optimistas. Si hacemos las cosas de la mejor manera, conseguiremos la permanencia”.

El penalti de Fidel

“El jugador que se anima a ejecutar ese tipo de penalti ante el rival y en el tiempo final tiene una valentía que supera a la de los demás compañeros. Nada más fallar, se levantó. A todos nos causó dolor, más a él, pero lo dejó atrás en el primer entrenamiento. Tiene mucha personalidad y valentía. Ha dado la vuelta a la página para seguir con lo que viene y seguir empujando. A cualquiera le puede pasar. Agradecemos tener a un compañero con esa actitud. Siempre está empujando y animando”.